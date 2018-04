K. Haftar refait surface en Libye: Retour au calme à Benghazi?

Le maréchal Khalifa Haftar, l’homme fort de la Cyrénaïque et patron de l’Armée nationale libyenne (ANL), a finalement regagné jeudi 26 avril son bastion de Benghazi, la métropole de la Libye orientale. Il avait été hospitalisé le 11 avril dans un établissement parisien pour des complications cardiaques. Agé de 75 ans, K. Haftar, protagoniste central des efforts de règlement de la crise libyenne, a été accueilli par les généraux de l’ANL sur le tarmac de l’aéroport de Benghazi alors que son camp s’apprête à célébrer le quatrième anniversaire de la campagne militaire « Karama » (Dignité) déclenchée au printemps 2014 contre les groupes islamistes armés dans cette région. Vêtu d’un costume-cravate de couleur noire, et souriant, l’homme fort de l’Est libyen a affiché une santé apparente prenant radicalement à contre-pied les spéculations les plus échevelées l’ayant présenté comme mort, ou frappé d’incapacité. Son retour à Benghazi met un terme à la confusion qui s’était installée dans son propre camp, agité par la perspective d’une crise de succession. L’attentat à la voiture piégée, dont avait réchappé près de Benghazi le 18 avril Abdulrazzak Al-Nazuri, chef d’état-major de l’ANL, avait illustré ce péril d’un vide de pouvoir.

Personnalité très puissante de la Libye orientale, mais animée d’ambitions nationales, K. Haftar incarne un courant militariste et autoritaire avec lequel les Nations unies et les capitales européennes ont dû composer, en particulier après qu’il a conquis le Croissant pétrolier (principale plate-forme d’exportation du brut libyen) à l’automne 2016. Le maréchal est très soutenu par l’Egypteet les Emirats arabes unis (EAU).

Ghassan Salamé, chef de la Mission d’appui des Nations unies pour la Libye (Manul), multiplie depuis un an les navettes pour rapprocher les frères ennemis Haftar et Faïez Sarraj, le chef du gouvernement d’« accord national » établi à Tripoli (Ouest) et soutenu par la communauté internationale. Le maréchal a toujours refusé d’admettre la légitimité du gouvernement de Sarraj, qu’il estime illégal et soutenu par de simples « milices ». G. Salamé tente de résorber cette fracture entre l’Ouest et l’Est libyens en tentant pour commencer de réunifier leurs institutions militaires respectives. Son plan prévoit notamment de futures élections législatives et présidentielle, initialement prévues cette année, dans le but de refonder la légitimité d’un pouvoir réunifié.

La grande question que pose désormais le retour du maréchal est celle de la configuration politico-militaire de son propre camp. L’évolution du rapport entre Haftar et Aguila Saleh, le président du Parlement (élu en juin 2014) exilé à Tobrouk dans la foulée de l’éclatement de la guerre civile de l’été 2014 entre l’ANL du maréchal Haftar et le bloc militaire dominant en Tripolitaine (Ouest) où les islamistes exerçaient une influence significative, est à même de renseigner sur les suites à venir. A. Saleh a longtemps été un soutien indéfectible à K. Haftar mais leurs relations s’étaient dégradées ces derniers mois. Idem pour ce qui est de l’avenir de l’alliance que Haftar avait su constituer avec les grandes tribus de la Cyrénaïque, notamment avec celle des Awagir qui affiche des prétentions historiques sur la ville de Benghazi. Les relations entre les Awagir et la garde rapprochée de Haftar, issue de la tribu des Ferjani – originaire de la Tripolitaine –, s’étaient détériorées en 2017. Cela sans parler de la manière dont Haftar parviendra à contrôler ses alliés salafistes dits « madkhalistes » (non djihadistes), devenus influents en Cyrénaïque.