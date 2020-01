KIA Maroc: L’année démarre sur les chapeaux de roue

La gamme Kia Maroc s’enrichit de deux nouvelles arrivées en ce début d’année.

À El Jadida, la filiale automobile du Groupe Bernard Hayot, qui a connu en 2019 la plus forte croissance annuelle frôlant les 300% avec plus de 1 600 unités vendues, a levé le voile sur la nouvelle citadine à succès du constructeur sud-coréen, la Rio, mais aussi son compact-sedan Cerato.

Le Groupe entend signer un grand retour de la marque avec le lancement de la gamme hybride.

Après le passage de la marque KIA sous le giron du groupe français GBH, ce dernier a dressé un bilan pour le moins positif de sa première année.

Si l’actualité produit de Kia fut riche au cours de l’année passée avec 6 lancements, c’est bien la Picanto qui réalise une belle performance en se positionnant à la première place des ventes des micro-citadines.

À l’occasion de la présentation de Rio et Cerato, KIA Maroc a mis en avant les axes de sa stratégie de relance qui se focalise sur 3 points fondamentaux que l’enseigne a identifiés comme décisifs: le développement du réseau ; le service après-vente ; le déploiement du plan produit.

Sur le premier point, KIA a annoncé vouloir renforcer son ancrage territorial.

Ainsi, deux nouveaux points de vente ont récemment ouvert à Rabat et El Jadida portant à 11 le nombre de ses représentations.

De prochaines ouvertures sont prévues dans les semaines qui viennent dans les villes de Tanger, Oujda, Salé et Kenitra. La marque se fixe comme objectif d’étendre son réseau à 18 points de vente d’ici fin 2020.

Pour ce qui est du service après-vente, KIA réaffirme sa volonté d’en faire le pilier de l’expérience client.

La disponibilité des pièces de rechange est devenue un point fort de la marque avec la constitution d’un stock de sécurité permettant de servir ses clients en continu et comprenant plus de 70 000 références.

Par ailleurs la marque qui travaille activement sur la qualification technique de ses équipes a créé son propre centre de formation. Pour la première fois, elle vient d’organiser un challenge technique national dont le meilleur technicien partira prochainement défendre les couleurs de l’importateur à l’international.

KIA Maroc s’est aussi pleinement engagé dans la digitalisation du parcours client et rappelle que la réservation en ligne d’un RDV à l’après-vente est désormais opérationnelle à travers son site kia.com/ma.

Ce dispositif sera prochainement complété par un système permettant la réception digitalisée des clients à l’atelier, ainsi que d’une plateforme prédictive des entretiens à réaliser sur les véhicules.

Pour le déploiement du plan produit, le rythme restera soutenu en 2020, avec des lancements pour la première fois au Maroc des motorisations Hybrides avec Niro et la toute nouvelle berline K5.

Enfin, Kia, avec le lancement du SUV Compact Seltos, étoffera son offre sur un segment devenu le plus important au Maroc en 2019.

Pour ce qui est des deux lancements de ce mois de janvier, et animée par un 1,4 litre essence de 100 chevaux, la Rio entend tirer son épingle du jeu face à ses concurrentes du segment au regard de sa polyvalence d’utilisation et de sa dotation fort complète en équipements. Elle bénéficie d’un tarif de lancement affiché à 129 900 DH.

Quant à la nouvelle Cerato, elle est disponible en motorisation diesel 1,6 litre CRDI de 136 chevaux. Une compacte à vocation familiale généreusement équipée en matière de confort et de sécurité et qui bénéficie d’un tarif de lancement affiché à 199 900 DH.

Pour rappel, Bernard Hayot, groupe familial martiniquais créé en 1960, est présent dans les territoires français d’outre-mer et en Afrique (Antilles, Guyane, Cuba, Sainte-Lucie, République-dominicaine, Trinidad-et-Tobago, France, Ile Maurice, La Réunion, Maroc, Algérie, Ghana, Côte d’Ivoire, Chine et Nouvelle-Calédonie) et compte 10 000 collaborateurs. Au Maroc, GBH détient les cartes Renault Trucks, Hertz et Pirelli.