Kim Jong-un à Pékin: Des relations blindées…

Le leader nord-coréen est arrivé mardi en Chine pour sa quatrième visite en moins d’un an. C’est à bord d’un vieux train blindé que Kim Jong-un, accompagné de son épouse Ri Sol Ju et de plusieurs hauts dignitaires devra rencontrer le Président Chinois avant le deuxième sommet Kim Jong-un/Donald Trump, qui succède à celui de Singapour tenu l’année dernière. Aucune date ni aucun lieu n’ont été annoncés mais le président américain a indiqué dimanche que les deux parties souhaitaient cette rencontre et que des négociations étaient en cours sur le lieu du prochain sommet.

Diplomates américains et nord-coréens se sont récemment rencontrés à plusieurs reprises à cet effet à Hanoi, rapportait lundi le journal sud-coréen Munhwa IIbo, suggérant que le futur sommet pourrait se tenir au Vietnam.

Kim Jong-un, dont la visite en Chine doit s’achever jeudi, doit pouvoir compter sur Xi Jinping pour mieux le soutenir en cas d’échec du futur sommet qui pourrait réveiller les tensions entre Pyongyang et Washington.

Principal partenaire commercial du pays, la Chine, à l’instar de la Russie, plaide pour que les Nations unies puissent alléger les sanctions si Pyongyang se conforme à ses promesses de dénucléarisation.

A l’occasion de ses voeux pour la nouvelle année, Kim Jong-un a déclaré qu’il pourrait être contraint de choisir une « nouvelle voie » si les Etats-Unis continuaient de demander des actions unilatérales de la part de la Corée du Nord et maintenait les sanctions économiques sur son pays. Mais D Trump a envoyé, dimanche, une fin de non-recevoir, affirmant que ces dernières resteraient en place tant qu’il n’y aurait pas de résultats « très positifs » sur la dénucléarisation. Le Président US a également relativisé le peu de progrès enregistrés sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne depuis le sommet de Singapour au cours duquel il s’était contenté de vagues promesses du leader nord-coréen.