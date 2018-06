La biomasse en danger en haute mer: La surpêche est aussi un gouffre financier!

Destructrice pour l’équilibre de la biomasse, la pêche en haute mer ne serait rentable que grâce à des subventions, d’après une nouvelle étude publiée par la revue Science Advances. Rashid Sumaila, co-auteur et professeur d’économie des océans et de la pêche à l’Université de British Columbia, appelle à son interdiction dans le cadre des négociations onusiennes qui se tiendront dans quelques semaines. L’ONU devra plancher sur un traité sur la haute mer, espace situé au-delà de 200 milles des côtes, et représentant plus de 60% de la surface des océans. Vaste zone qui plus est très peu réglementée. Le traité de l’ONU devra permettre d’y organiser la protection de la biodiversité et son exploitation.

Pour Rashid Sumaila, la pêche en haute mer est à la fois destructrice et biaisée par les subventions. Il appelle à interdire cette activité qui représente 10% de la pêche mondiale. « Nous compilons les données sur la pêche depuis 2000. Nous avons analysé les données sur les prix, les coûts, les chiffres de l’emploi, les subventions. A côté de ça, nous nous sommes alliés avec Global Fishing Watch. Grâce à leur technologie par satellite, nous avons été capables de repérer et d’identifier le nombre de navires opérant réellement en haute mer. Puis nous avons combiné ces éléments, ce qui nous permet d’étudier la logique économique en haute mer. » Résultat des courses, 54% des navires pêchant en haute mer ne seraient pas rentables sans subvention.

« En 2014, les prises totales de la pêche en haute mer ont été de 4,4 millions de tonnes avec un chiffre d’affaires global de 7,6 milliards de dollars. Cinq pays seulement se partagent 64% de ce chiffre d’affaires: la Chine (21%), Taiwan (13%), le Japon (11%), la Corée du Sud (11%) et l’Espagne (8%). Or nos estimations des coûts globaux liés à cette pêche se situent entre 6,2 et 8 milliards de dollars. » Cela a conduit à considérer que « les subventions gouvernementales pour la pêche en haute mer s’élèvent à 4,2 milliards de dollars en 2014. En analysant les données au niveau des flottes, nous avons aussi découvert que 54% des navires pêchant en haute mer ne seraient pas rentables sans subvention. Et il faut ajouter le fait que, dans certains pays, il existe du travail très peu rémunéré, voire de l’esclavage moderne. C’est un facteur clé dans la réduction des coûts de la pêche lointaine: d’une certaine manière, le travail sous-payé est une subvention. Les coûts de main-d’œuvre représentent la plus grande source d’incertitude dans notre analyse, nos estimations sont donc très prudentes. Mais elles pourraient être sous-estimées, augmentant la rentabilité de certaines flottes. » L’étude met dans le box des accusés La Chine pays qui pêche le plus. Pas moins de « 35% du total des prises en haute mer est pêché uniquement par la Chine. A eux deux, la Chine et Taïwan comptent pour 48% du total des prises. Et c’est là qu’il faut considérer la distribution des ressources de la haute mer. Les poissons vont et viennent sur tout le globe. Toutefois, la Chine et quelques autres pays en prennent tout le bénéfice. Si on fermait tout ou une majeure partie de la haute mer, alors les petits pays pourraient bénéficier des poissons migrateurs quand ils arrivent dans leurs eaux. »

Les différentes techniques de pêche employées en haute mer sont aussi décriées, comme sur les côtes. Méthodes qui détruisent des écosystèmes entiers, la palangre entraîne des problèmes de prises accessoires. Par ailleurs, de nombreuses espèces font l’objet d’une pêche excessive. Le thon rouge du Sud est en danger d’extinction. Le thon obèse et l’albacore sont également en difficulté, même si le thon rouge est plus ou moins épargné. Pour les auteurs de l’étude, « le plus gros problème est certainement celui des poissons qui vivent très longtemps, au-delà de 50 ans, voire bien après 100 ans, comme l’empereur. Ils sont très difficiles à gérer durablement car ils grandissent si lentement. » Voilà pourquoi l’étude propose de transformer la haute mer en banque à poissons. C’est là que les poissons peuvent se cacher, grandir, se reproduire, et revenir vers les zones économiques exclusives. « Et là, nous les pêchons pour un coût bien moindre, en émettant moins de carbone. En plus, le bénéfice social reviendra à beaucoup plus de pays », rappelle R. Sumaila.