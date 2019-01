La CDT frustrée par « le dialogue social »: L’option grève générale retenue

Le bureau exécutif de la Confédération démocratique du travail (CDT) continue son boycott du dialogue social et organise une grève générale le 20 février prochain.

Un appel à la mobilisation a été lancé en direction de tous les secteurs publics, privés et collectivités territoriales, via un communiqué de la Centrale qui a été reçue, pour rappel, par le ministre de l’Intérieur missionné par le chef du gouvernement à poursuivre le dialogue social en lieu et place du ministre de l’Emploi. Il faut croire que cette démarche s’est révélée infructueuse. En tout cas, la Centrale dénonce « les entraves aux libertés syndicales » et demande au gouvernement d’abandonner « les poursuites contre tous les militants syndicaux ».

La Confédération a par ailleurs rappelé que « le Royaume vit une crise sociale structurelle » et tire la sonnette d’alarme sur la dégradation de l’éducation, l’enseignement, le transport, la santé, le logement, la régression des droits, des libertés publiques ou encore le pouvoir d’achat du citoyen marocain, sans oublier l’aggravation du chômage.