La classe politique tétanisée par le Brexit: Londres dans le brouillard

Après le rejet par les députés britanniques, le 15 janvier, de l’accord sur le Brexit négocié avec l’Union européenne (UE), Theresa May est revenu lundi 21 janvier à la charge devant une Chambre des communes, pour donner des gages d’ouverture alors que l’impasse est totale, que le divorce avec les Vingt-Sept est programmé pour le 30 mars et que la pression monte pour retarder cette échéance et éviter un catastrophique « no deal » (une sortie de l’UE sans accord).



« Après le vote, l’approche du gouvernement devait changer et elle a changé, a affirmé Theresa May. J’ai écouté des collègues représentant l’ensemble du Parlement. » Mais ses propos reflétaient sa difficulté persistante à admettre la dure réalité : 118 des 317 députés tories – son propre parti – refusent son « deal » avec Bruxelles. Jeremy Corbyn, le chef du Labour, l’a accusée d’être toujours dans le « déni » de sa défaite.

La chef du gouvernement a attendu la fin de son discours pour sortir de son chapeau la seule mesure concrète qu’il contenait : la suppression de la taxe de 65 livres sterling (75 euros) que devaient acquitter les ressortissants européens pour obtenir le statut de résident, obligatoire pour demeurer au Royaume-Uni après le Brexit.

La mesure n’est pas seulement un signe d’apaisement à l’égard des 3,8 millions d’expatriés concernés ; c’est aussi un message en direction de l’UE et de l’ensemble des partis politiques britanniques qui, de la droite des tories aux Verts, avaient dénoncé le caractère vexatoire du nouveau « droit d’enregistrement ». Devant le tollé, la volte-face était inévitable et ne répond en rien aux inquiétudes des élus sur le « deal » avec Bruxelles.

Pour la première fois, lundi, le rapport de force avec Westminster semble avoir changé : Theresa May, qui a longtemps cherché tous les moyens pour court-circuiter le Parlement, était « convoquée » par les députés pour leur rendre compte des leçons tirées de son échec. En vertu de l’amendement déposé avec succès par le député conservateur europhile Dominic Grieve le 9 janvier, elle était tenue de faire, avant lundi soir, une déclaration et de déposer une motion proposant un « plan B ». Il faudra maintenant attendre le 29 janvier pour que les députés exercent le droit d’amender cette motion. Autrement dit, qu’ils proposent leur version du Brexit.

Si la déclaration de Theresa May avait des accents nouveaux d’ouverture et de vague « amende honorable », elle était bien loin de contenir un « plan B ». Les deux principales demandes de ses contempteurs, tories comme travaillistes – exclure un Brexit sans accord (« no deal ») et repousser la date butoir du 29 mars pour le divorce ; et envisager un second référendum – ont été une énième fois balayées, comme contredisant les résultats de la consultation de juin 2016 (51,9 % en faveur du Brexit), non susceptibles de réunir une majorité parlementaire, ou « mettant à mal la cohésion sociale ».

Theresa May, si elle n’a pas formellement exclu l’idée de tester les députés sur chacune de ces propositions, les a combattues les unes après les autres. A l’entendre, il ne reste plus qu’une solution : amender l’accord avec Bruxelles de façon à le rendre acceptable par les députés, ce qu’elle a déjà tenté de faire sans succès pendant les fêtes. « Je crois que nous pouvons faire des progrès », a-t-elle assuré.

Theresa May a ainsi promis qu’elle allait chercher avec les députés la manière d’« obtenir le plus fort soutien de la Chambre des communes » sur le « backstop » irlandais. Contredisant les rumeurs d’une renégociation de l’accord de paix de 1998 sur l’Irlande, elle a affirmé sa volonté de se rendre à Bruxelles pour « apporter les conclusions de ces discussions » avec les députés, sans suggérer la moindre piste.

En promettant que le Parlement sera « pleinement impliqué » dans la phase suivante des négociations, celles sur le commerce avec l’UE – qui suppose qu’un premier accord soit trouvé –, Theresa May n’a convaincu personne étant donné son peu d’empressement à écouter les élus jusqu’à présent.

A Bruxelles, le vrai-faux « plan B » présenté par la première ministre britannique n’a guère plus enthousiasmé. Selon l’analyse de diplomates interrogés à chaud, la stratégie de T. May est désormais claire : celle-ci joue la montre, en espérant qu’à l’approche du Brexit théorique, les Vingt-Sept perdront leurs nerfs et finiront par céder sur le « backstop » irlandais.

La tactique est particulièrement risquée : jusqu’à présent, les négociateurs pour l’UE ont toujours répété que les garanties sur la frontière irlandaise contenues dans l’accord de retrait conclu avec Mme May le 25 novembre 2018 ne pouvaient pas être limitées dans le temps. Sinon, elles perdraient leur caractère d’assurance « tous risques ».