La condamnation de Moul Kaskita confirmée en appel : Ses excuses n’ont pas suffi…

En dépit de son mea culpa, la cour d’appel de Settat a confirmé mardi la peine prononcée en première instance à l’encontre du Youtubeur marocain Mohamed Sekkaki, alias Moul Kaskita.

Ainsi, il a été condamné à une peine de 4 ans de prison et à une amende de 40.000 Dh, malgré ses excuses présentées au roi et au peuple suite à la vidéo pour laquelle il est poursuivi.

Après plusieurs audiences, le tribunal de première instance de Settat l’avait condamné en décembre à la même peine. Il avait été arrêté le 1er décembre 2019, au lendemain de la publication d’une vidéo sur sa chaîne.

Le procureur du roi à Settat avait expliqué que sa publication comprenait «des injures à l’encontre des citoyens marocains et des propos touchant à leur dignité et à leurs institutions constitutionnelles». A la veille du jugement, Moul Kaskita avait été poursuivi aussi pour «insulte à la personne du roi», conformément à l’article 179 du Code pénal. A lui seul, ce texte prévoit une peine allant de six mois à deux ans de prison et une amende de 20 000 à 200 000 dirhams, portée au double pour toute diffusion par «voie audiovisuelle».