La confusion règne à Madagascar: L’opposition donne de la voix

A Madagascar, nouvelle journée de mobilisation des députés de l’opposition et des manifestants à Antananarivo. Leur objectif depuis lundi matin est de bloquer la machine administrative en se rendant dans les ministères et les administrations publiques. Une opposition qui demande depuis le début de la semaine la démission du chef de l’Etat après que la manifestation du samedi 21 avril pour contester les nouvelles lois électorales a dégénéré et fait au moins deux morts. Mais pour l’heure, la mobilisation reste assez faible.

C’est un cortège d’environ 500 personnes qui défile dans les rues d’Antananarivo ce lundi, guidé par une dizaine de députés de l’opposition. Ces derniers font le tour des ministères et des administrations publiques, demandant aux fonctionnaires de quitter leur bureau et de les rejoindre. Sans grand succès. La peur s’est installée dans le pays depuis que le rouleau compresseur de la répression a été actionné : deux tués. Mais d’autres facteurs entrent aussi en ligne pour explique le peu d’empressement à suivre l’opposition. Ses députés qui se sont rebaptisés « les députés du changement » sont en réalité là depuis bien longtemps. Ils appartiennent pour la plupart au parti de l’ancien président Marc Ravalomamana et à celui du président de la transition Andry Rajoelina. Deux partis donc que les Malgaches ont déjà eu à éprouver par le passé…