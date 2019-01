La CPI acquitte L. Gbagbo: L’ex-Président ivoirien n’est pas totalement blanchi…

La Cour pénale internationale (CPI) s’est prononcée ce mardi 15 janvier en faveur de l’acquittement et de la mise en liberté immédiate de l’ancien président de la Côte d’Ivoire. « La chambre fait droit aux demandes d’acquittement présentées par L. Gbagbo et Charles Blé Goudé (ex-chef du mouvement des Jeunes Patriotes, fidèles à M. Gbagbo) concernant l’ensemble des charges » retenues contre eux et « ordonne la mise en liberté immédiate des deux accusés », a déclaré le juge président Cuno Tarfusser.



« C’est une victoire de la justice. C’est une victoire de la Cour pénale internationale et des juges, qui ont fait preuve d’indépendance. C’est la victoire d’un homme, Laurent Gbagbo, injustement accusé, et enfin, c’est la victoire de son équipe de défense, qui s’est battue depuis le début dans cette affaire », a réagi maître Emmanuel Altit, l’avocat principal de la défense de l’ex-dirigeant ivoirien, encore sous le coup de l’émotion.



Les juges de la Cour de La Haye devaient rendre leur verdict à 11 heures (10 heures GMT). Cette décision sur le sort de l’ex-chef d’État ivoirien, 73 ans, en détention au centre pénitentiaire de Scheveningen depuis le 30 novembre 2011, était très attendue aussi bien par ses partisans que par le pays tout entier. Le sort des deux anciens hommes forts Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé dépendait du juge-président Cuno Tarfusser et de ses collègues. « Il faut rester prudent, car on ne sait jamais à quoi s’attendre avec la CPI. Depuis 2011, date de l’incarcération de monsieur Gbagbo, des dizaines de demandes de liberté provisoire ont été déposées et aucune n’a abouti. Alors qu’il est innocent, il n’a pas commis les crimes pour lesquels il est jugé », avait exprimé quelques minutes plus tôt maître Rodrigue Dadjé, avocat de Simone Gbagbo, l’épouse de l’ancien président, graciée, elle, par l’actuel chef de l’État Alassane Ouattara au mois d’août dernier.

Pour L. Gbagbo, ce ne sera pas la fin des ennuis judiciaires puisqu’il a été condamné par la justice ivoirienne à vingt ans de prison dans le cadre de l’affaire du braquage de la BCEAO.

Premier ancien chef d’État africain à avoir été remis à la Cour, il est jugé pour des crimes commis pendant la crise postélectorale de 2010-2011, née de son refus de céder le pouvoir à son rival, l’actuel président ivoirien A. Ouattara. Après avoir occupé le palais présidentiel pendant plusieurs mois, L. Gbagbo avait finalement été arrêté en avril 2011 par les forces militaires, soutenues par les Nations unies et la France, avant d’être remis à la CPI.

L’ex-chef d’État s’est « accroché au pouvoir par tous les moyens », a martelé l’accusation, qui a convoqué plus de 80 témoins depuis le début du procès en janvier 2016. Les violences avaient fait plus de 3 000 morts en cinq mois. L’autre décision attendue portait sur la demande de liberté provisoire de Charles Blé Goudé, 47 ans, ex-chef du mouvement des Jeunes Patriotes, fidèles à l’ancien président. Tous deux sont accusés de quatre chefs de crime contre l’humanité : meurtres, viols, persécutions et autres actes inhumains. Des crimes pour lesquels ils ont plaidé non coupable.

Les tentatives précédentes de la CPI de juger des personnalités politiques de haut rang – la plupart en Afrique – ont toutes rencontré des obstacles. En 2014, le procureur de la Cour avait abandonné, faute de preuves, les poursuites contre le président kényan Uhuru Kenyatta. L’ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba avait, quant à lui, été acquitté à la surprise générale en appel en juin 2018. Il avait d’abord été condamné à dix-huit ans de prison pour des crimes commis par sa milice en Centrafrique entre 2002 et 2003.