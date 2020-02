La CSMD à l’écoute des constitutionnalistes : Les libertés universelles en questions

Le modèle de développement est d’abord un « choix de société ». L’essoufflement de l’actuel modèle ne saurait être dépassé sans une prise en charge globale des questions qui, en mal de consensus, sont souvent mises sous le tapis. Les libertés universelles avec lesquelles des partis politiques ont joué aux montagnes russes reviennent sur le devant de la scène. Tant mieux !

La Commission ad hoc pilotée par Chakib Benmoussa a eu raison de dépoussiérer les questions des libertés universelles avec les anciens membres de la commission qui a révisé la Constitution de 2011. Ces derniers n’ont pas hésité à affranchir la CSMD du parcours de combattant qu’ils ont du traverser. Ils ont ainsi reconnu avoir été confrontés à des rapports de force qui les ont empêchés d’imposer certaines réformes, comme la liberté de conscience. De guerre lasse, ils n’ont pas manqué de passer le témoin à ceux qui veillent sur la mise en place d’un autre « récit national » en insistant sur l’urgence des dépassements à opérer pour enrichir le chapitre des libertés individuelles.

Nadia Bernoussi, Najib Ba Mohamed, Abdelaziz Lemghari, ainsi que Abdellah Saaf, ancien ministre, et Driss El Yazami, ex-président du CNDH étaient les hôtes de la Commission que dirige C. Benmoussa. Des hôtes d’un apport inestimable…

A. Saaf, ex-ministre, a mis le doigt sur les difficultés à élaborer des lois organiques homogènes, en rappelant notamment les rapports de force idéologiques issus des partis politiques qui ont freiné quelque peu les avancées de la Constitution dans le domaine des libertés individuelles. Assurant que ce manque de cohérence explique, en partie, le problème actuel d’effectivité des lois, près de 10 ans après l’adoption de la Constitution. A. Saaf a ainsi déploré le nombre insuffisant de corpus pour fluidifier la gestion de la chose publique, dû à l’absence de corps d’intermédiation capables de gérer les problèmes sociaux.

Abdelaziz Lemghari, constitutionnaliste, est allé jusqu’à démystifier la réalité en rappelant que l’actuelle loi suprême n’était pas l’œuvre des membres de la commission chargée de la réviser, dont il a fait partie, mais plutôt d’autres intervenants qu’il n’a cependant pas identifiés.

Driss El Yazami, ancien président du CNDH, a rappelé, quant à lui, le travail contrarié des membres chargés de réviser la Constitution en citant notamment les questions délaissées de l’universalisme, de la liberté de conscience, de l’égalité femme-homme, du nouvel équilibre des pouvoirs et enfin de l’inclusion citoyenne. Et d’inviter, dans la foulée, les membres de la CSMD à s’emparer de ces problématiques et à faire des propositions pour multiplier, à terme, les instances de délibération et de consultation qui les traiteront.

Sur cette même lancée, Nadia Bernoussi a insisté sur l’occasion quasi historique et la nécessité pour la CSMD de reprendre une partie du travail des membres de la commission de révision de la Constitution qui n’avait pas abouti.

Si la Constitution a accouché dans l’urgence après les manifestations des printemps arabes et du mouvement du 20 février, le futur modèle de développement naîtra également, rappelle-t-elle, dans un contexte de crise économique, de chômage galopant des jeunes et enfin de libération de la parole sur les réseaux sociaux.

La juriste a regretté que le Maroc agisse toujours en réaction en étant incapable d’anticiper, elle espère que « ce modèle de développement donnera enfin du rêve aux jeunes au lieu de le leur voler ». Pour y arriver, N. Bernoussi a prôné l’universalisme en regrettant cependant que la rédaction de la Constitution ait constitué l’occasion pour certains de mettre en avant leur idéologie souvent opposée aux valeurs universelles.

Si les membres de la CSMD sont bien plus indépendants que ne l’étaient ses anciens collègues chargés de rédiger la loi suprême, la juriste a pressé les 36 experts à faire preuve de courage en basant leur modèle de développement sur les libertés universelles.