La CSMD poursuit ses consultations: Le PPS présent et le PML s’abstient

La Commission Spéciale sur le Modèle de Développement (CSMD) a poursuivi, mardi à Rabat, ses séances d’écoute des partis politiques et des syndicats, en tenant une réunion avec les représentants du parti du progrès et du socialisme (PPS).

Le PPS est représenté par son secrétaire général, Mohamed Nabil Benabdallah, ainsi que par Aicha Lablak, membre du bureau politique et présidente du groupe parlementaire du parti, Charafat Afilal et Abdeslam Seddiki et Karim Tej, membres du bureau politique du parti.

La CSMD a tenu, depuis la semaine dernière, des réunions avec les représentants du Parti Justice et Développement (PJD), de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), du Parti de l’Istiqlal (PI), du Mouvement démocratique et social (MDS), de l’Union marocaine du travail (UMT), de l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM), de la Confédération démocratique du travail (CDT) et du parti de l’Union Constitutionnelle (UC), qui ont exposé leurs visions du nouveau modèle de développement.

Pour rappel, Mohamed Ziane, leader du parti marocain libéral, a décliné l’invitation de la Commission spéciale. Lors d’une réunion de son bureau politique le 5 janvier, le parti marocain libéral (PML) a tranché en s’abstenant de faire ses propositions à la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD).

Mohamed Ziane a adressé une lettre à Chakib Benmoussa, président de la commission, pour expliquer les motifs de cette décision.

Pour le leader du PLM, l’idée d’élaborer un modèle de développement faisant l’objet du consensus des partis, des syndicats et des ONG est contraire aux valeurs universelles de liberté et de démocratie. Cette démarche pourrait aboutir à «la mise en place d’un système totalitaire, vidant les institutions élues de leur substance». Et de rappeler l’échec des projets basés sur l’unification de la pensée politique et économique.

Surtout que cette démarche «sape les principes de créativité, d’esprit critique, du droit à la différence, qui constituent les fondements de toute société démocratique».

Les membres du bureau politique de cette formation, dont «la majorité a appuyé cette décision», estiment que les propositions d’un nouveau modèle de développement «doivent être présentées aux électeurs, qui feront leurs choix en fonction de leurs attentes».