La diplomatie allemande met en garde ses ressortissants: Haro sur la frontière maroco-algérienne

Les autorités allemandes conseillent «vivement» à leurs ressortissants d’éviter de se rendre près de la frontière algéro-marocaine en raison du risque terroriste, selon un communiqué du ministère allemand des Affaires étrangères.



Le département allemand a «vivement» conseillé à ses ressortissants d’éviter de voyager vers la région frontalière entre le Maroc et l’Algérie, rappelant l’assassinat de deux touristes scandinaves, près de Marrakech, le 17 décembre 2018.

«Les voyages vers les régions frontalières avec l’Algérie et généralement au-delà des routes pavées ne sont pas recommandés. Cela n’affecte pas les itinéraires touristiques populaires vers Zagora (vallée du Drâa) et Erfoud/Merzouga», a annoncé le communiqué. «Malgré d’importantes mesures de sécurité, il existe un risque d’attaque terroriste», a-t-il encore mis en garde.

Prodiguant des consignes de sécurité, le même communiqué insiste sur le fait que «les randonnées dans les régions montagneuses et les excursions hors route dans les zones désertiques (Zagora / Merzouga) ne doivent être entreprises qu’en groupe et avec des guides locaux enregistrés […]». «À proximité d’attractions touristiques et de centres-villes historiques, le risque de vols est accru, de même que le nombre d’infractions contre des biens, notamment dans les grandes villes», stipule le document.

Les réseaux de trafic de cannabis et les manifestations populaires non autorisées ont également été signalés comme étant sources de danger potentiel, selon le communiqué du ministère.