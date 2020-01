La France en dérapage incontrôlé: Entre grogne sociale et répression

Alors que la grogne des Gilets jaunes se poursuit sur un fond de marasme social, aiguisé par la réforme du système des retraites, l’hôte de l’Elysée se réveille devant les dérapages sécuritaires.

Emmanuel Macron a enjoint mardi 15 janvier l’Intérieur de faire rapidement des «propositions pour améliorer la déontologie» des forces de l’ordre accusées de violences.

Plus tôt, Christophe Castaner avait appelé les policiers à «l’exemplarité».

Pour le chef de l’État, il y a urgence face à des «comportements, pas acceptables [qui] ont été ou vus ou pointés», car ils peuvent «atteindre la crédibilité et la dignité» des forces de l’ordre. «Il ne faut avoir aucune complaisance», a-t-il souligné à Pau, tout en déplorant «la violence et le nihilisme politique» qu’expriment selon lui certains manifestants.

Au ministère de l’Intérieur, on souligne avoir «déjà engagé plusieurs travaux sur la déontologie et le contrôle», avec notamment le futur «schéma national du maintien de l’ordre dont les conclusions doivent aboutir dans quelques semaines». «Nous allons voir ce qu’il y a à améliorer, de la formation aux techniques d’intervention», ajoute-t-on.

Avant le président Macron, le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner avait déjà évoqué le 13 janvier le devoir d’exemplarité des forces de l’ordre après rendu hommage aux policiers blessés dans l’exercice de leurs fonctions.

Au syndicat Synergies-Officiers, la réaction à la déclaration présidentielle est amère.

«On a le sentiment d’être les dindons de la farce. On a défendu la République et le politique est en train de nous lâcher», a dit à l’AFP son secrétaire général Patrice Ribeiro.

Pour ce dernier, «le gouvernement aujourd’hui fait preuve d’une fébrilité vis-à-vis des réseaux sociaux».

Du côté du premier syndicat des commissaires de police (SCPN-Unsa), le ton en revanche est conciliant. «Il faut savoir reconnaître qu’il y a des choses qui ne vont pas. Dans les manifestations, on a vu des gestes inappropriés: le croche-pied à Toulouse, ça fait mal à tout le monde», a commenté David le Bars, en référence à une vidéo montrant un policier faisant un croche-pied à une manifestante à Toulouse.

Une séquence à laquelle avait allusion le ministre de l’Intérieur. «On ne fait pas de croche-pied à l’éthique, sauf à s’abaisser, à abaisser la police», avait déclaré C. Castaner. «Violences policières: Beauvau commence à y croire», titre d’ailleurs le quotidien Libération de mercredi matin.

Cette image du croche-pied et d’autres captées lors des manifestations contre le projet de réforme des retraites ont provoqué une nouvelle vague d’accusations contre les violences policières, déjà dénoncées lors de la crise des «gilets jaunes».

Une enquête préliminaire a d’ailleurs été ouverte mardi par le procureur de la République de Toulouse sur ce croche-pied d’un policier à une manifestante.

Ces images s’ajoutent à la mort à Paris le 3 janvier de Cédric Chouviat, un livreur de 42 ans, après son interpellation par des policiers.

Pour rappel, plusieurs milliers de personnes ont défilé mardi partout en France à l’appel de la CGT, FO, Solidaires et la FSU, au 41e jour de la mobilisation contre le projet de réforme de retraites par points.

Trois jours après l’offre de compromis du Premier ministre, Édouard Philippe de retirer sous conditions l’âge pivot du projet, les manifestants ont marché ce mardi à Paris derrière une banderole de tête: «Retraite par points: tous perdants ! Retraite à 60 ans, tous gagnants ! Macron, retire ton plan».

«On veut aller au bout, jusqu’au retrait. On est encore fortement en grève. À la SNCF, il y a encore un beau bazar, avec beaucoup de trains supprimés. Les copains de la RATP tiennent bon, et il y a d’autres secteurs qui se mettent en grève, il y a des AG tous les jours», a expliqué Mathieu Bolle-Reddat, conducteur du RER C et secrétaire général de la CGT-Cheminots de Versailles.

«On attend surtout ce jeudi où la manifestation sera beaucoup plus puissante et appuiera encore plus les copains qui sont en train de s’engager dans des mouvements de blocage, particulièrement dans les raffineries», a expliqué de son côté Gabriel Gaudy, secrétaire régional de FO Île-de-France.

D’autres cortèges ont défilé ailleurs en France, rassemblant des manifestants peu nombreux mais motivés. Selon la police, ils étaient 1700 à Lyon, 1200 à Tours ou encore 700 à Strasbourg. À Bordeaux, ils réclamaient une amplification du mouvement et une mobilisation plus importante des salariés du privé.

Le gouvernement a fait un pas ce week-end en direction des syndicats réformistes, CFDT et Unsa, qui réclamaient le retrait de la mise en place d’un âge pivot à court terme du projet de réforme des retraites. Mais il l’a assorti de l’obligation pour les partenaires sociaux de trouver des solutions alternatives pour équilibrer le régime financièrement.

La future conférence de financement devra rendre ses propositions d’ici fin avril.

Le compromis a été rejeté en bloc par le leader de la CGT Philippe Martinez. Il s’est dit toutefois ce mardi «ouvert à une discussion sur l’équilibre du système des retraites», mais pas dans le cadre contraint proposé par E. Philippe.

L’intersyndicale (CGT, FO, CFE-CGC, FSU, Solidaires et organisations de jeunesse) a appelé à défiler ce jeudi 16 janvier à Paris pour la sixième grande journée d’actions interprofessionnelles depuis le début du conflit, le 5 décembre 2019.