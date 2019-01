La France renoue avec les violences policières: Tour vis répressif contre les « gilets jaunes »

Au lendemain de chaque acte des « gilets jaunes », manifestants, médias, pompiers et même le ministère de l’intérieur font le bilan des violences ayant marqué l’Hexagone.



Outre les actes de vandalisme qui doivent d’être sévèrement réprimés, la question des blessés, de plus en plus nombreux et par moment de plus en plus graves, se posent désormais avec acuité.

A ce jour, ce sont des centaines de blessés qui sont à déplorer du côté des forces de l’ordre et surtout des manifestants. Si les violences à l’encontre des forces de l’ordre sont sévèrement réprimées par la justice sitôt les coupables désignés, ce n’est pas le cas des forces de l’ordre qui semblent, d’après les manifestants, bénéficier d’une sorte d’impunité qui leur permet d’user de violence illégitime en toute liberté.

Le 11 janvier dernier, le directeur général de la police nationale Éric Morvan a admis que l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) a été saisie dans 200 dossiers liés aux manifestations de « gilets jaunes ». Si 78 enquêtes judiciaires sont ouvertes, aucune sanction même administrative n’a été prononcée si bien qu’aucun membre des forces de l’ordre n’a été suspendu. Pour lui « l’idée selon laquelle il y aurait une permissivité vis-à-vis des forces de police est totalement fausse » et d’ajouter que « la police nationale et les forces de sécurité sont les plus contrôlées, les plus surveillées ». Tout en faisant le distinguo entre la violence des manifestants et celle des forces de l’ordre, il estime qu’il « n’est pas normal, qu’y compris dans les commentaires, on puisse mettre sur un pied d’égalité des manifestants qui sont en fait des émeutiers, (…) , et de l’autre côté des agents dépositaires de la force publique, qui ont pour mission, encadrée par la loi, le rétablissement et le maintien de l’ordre public ».

Du côté des manifestants et de leurs défenseurs, on n’hésite pas à parler de bavures policières et de répliques disproportionnées dans l’utilisation de la violence. C’est ce qui est mis à l’index de la part des blessés et de leurs avocats c’est l’utilisation abusive de Lanceurs de balles de défense (LBD 40), celle des grenades de désencerclement (DMP) et des grenades explosives GLI F4 qui peuvent provoquer des blessures graves.

Ce sont les lésions provoquées par les LBD 40 qui cristallisent les critiques. Outre Atlantique, des chercheurs américains ont conclu que les projectiles de ces armes « peuvent être gravissimes lorsqu’elles atteignent la tête. Les conditions d’usage et les conditions de tir (distance minimale, pas de tir sur la tête) n’ont pas été respectées dans un certain nombre de cas ». Et de conclure qu’, « il y a nécessité urgente d’établir des recommandations internationales sur l’usage des armes de contrôle des mouvements de foules afin d’éviter des blessures et des morts inutiles. »

Pour éviter de telles conséquences dramatiques, la majorité des pays d’Europe ont éliminé des arsenaux des polices une telle arme à l’exception de la France et de gouvernements héritiers de régimes autoritaires comme la Pologne, la Grèce, ou encore l’Espagne.

Sur le site du collectif « désarmons-les ! », la liste des estropiés est longue et ne cesse de s’allonger au fur et à mesure des actes des gilets jaunes. A Croire leur décompte provisoire des mutilations définitives en lien direct avec ce mouvement, une personne est décédée. Il s’agit de ZINEB REDOUANE. Alors qu’elle regardait défiler les manifestant en bas de chez elle, elle a été touchée, en plein visage, par une grenade lacrymogène. Agée de 80 ans, elle a succombé à ses blessures à Marseille ce 1er décembre 2018. 4 personnes ont eu la main arrachée (grenades GLI F4) ; 18 personnes ont été éborgnées (balles de LBD 40 et grenades de désencerclement) et 1 personne a perdu définitivement l’audition (grenade).

En sus des 109 blessés recensés, la galerie des « gueules cassées » est riche en photos des conséquences des violences policières.

Ce décompte n’est pas l’exclusive de ce collectif, d’autres médias tels Le Monde, Libération, France Info, et le Média collectent de leurs côtés les conséquences désastreuses de ces brutalités.

Dans son rapport de décembre 2017, Jacques Toubon, Défenseur des droits a attiré l’attention du gouvernement sur le respect des règles de déontologie et le risque de certaines armes. Il y préconisait déjà le retrait des LBD. Alarmé par la violence policière lors des manifestations des gilets jaunes, il a demandé le 17 janvier la suspension de l’utilisation des LBD. Mais sitôt sa recommandation émise, elle a été rejetée par le Ministère de l’Intérieur. Arguant de la fatigue des forces de l’ordre, les syndicats se sont félicités de la décision de leur hiérarchie qui venait de leur accorder une prime de 300 Euros.

De leur côté les ONG comme la Ligue des Droits de l’Homme, Human Rights Watch et Amnesty International ont tiré le signal d’alarme sur les excès du maintien de l’ordre lors des manifestations.

Alors que le mouvement des gilets jaunes est loin de s’éteindre, il est urgent que la retenue soit de mise dans le maintien de l’ordre dans le strict respect de la loi. La France, pays scruté par le monde entier ne doit pas servir d’alibi à certains régimes autoritaires dans la répression des manifestations. La raison doit l’emporter.