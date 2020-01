La France toujours paralysée par les grèves: À l’Elysée, des vœux pour rien…

La classe politique française s’est montrée peu convaincue par les vœux exprimés par le Président Emmanuel Macron mardi soir.

Ce dernier adopte une attitude inflexible sur la réforme des retraites. Partis et syndicats restent mobilisés contre…

Nombreux sont ceux qui ont condamné la volonté d’E. Macron de mener jusqu’au bout la réforme très contestée des retraites. Réforme qui a conduit à une grève qui devient, ce jeudi, le plus long conflit à la SNCF depuis 1986-1987, avec 29 jours d’affilée, sans que se profile le «compromis rapide» souhaité par le président E. Macron lors de ses vœux de fin d’année. La grève égale désormais le plus long blocage des transports depuis 1986-1987.

Du côté des Verts, le message est mal passé, comme le regrette Julien Bayou, secrétaire national d’Europe écologie les verts (EELV).

Sur Twitter, il a réagi à la déclaration du président, qui a dit vouloir «marquer les 1000 prochaines années».

«En attendant il réussit la prouesse de tenir 17 longues minutes sans un mot de concret. Ni sur les Retraites ni sur l’écologie», a-t-il commenté.

De son côté, le PCF a, lui, appelé à «la mobilisation totale».

«L’esprit français ce n’est pas la division de la France. Le seul compromis possible est de rendre tous les Français gagnants. Le président dit que sa réforme sera menée à son terme. Il choisit le bras de fer», a fustigé son secrétaire national, Fabien Roussel.

Olivier Faure a, lui, condamné le discours du Président et appelé, à nouveau, au retrait du projet de la réforme.

«C’était les vœux d’un président ‘droit dans ses bottes’ : la souplesse affichée pour camoufler la raideur. L’appel au compromis sur les retraites ne masque pas sa volonté d’imposer une réforme rejetée par une majorité de Français», a déclaré le premier secrétaire du Parti Socialiste sur Twitter ajoutant que «la seule solution est le retrait du projet. Il faut prendre le temps de confronter les différentes évolutions possibles du système pour le rendre plus juste».

Jean-Luc Mélenchon a lui dénoncé «une déclaration de guerre aux millions de Français qui refusent sa réforme. Tout le reste de son discours sonne faux et creux. Un extraterrestre a parlé».

La présidente du Rassemblement National a également publié un communiqué en guise de réaction aux vœux du chef de l’Etat: «En France, la situation s’est encore dégradée et force est de constater qu’il n’a pas su apporter la moindre solution à la crise soulevée par les Gilets Jaunes, que, pour la première fois, il a cités», a-t-elle fustigé, ajoutant que «fidèle à lui-même, comme un automate jouant du « en même temps », M. Macron s’est évertué à ressasser ses arguments, comme si les millions de Français inquiets par ses réformes et ses méthodes étaient trop inintelligents pour le comprendre».

Dans l’univers syndical, les réactions versent dans ce même creuset.

Ainsi, le secrétaire général de la Confédération générale du travail (CGT), Philippe Martinez, n’y a décelé «rien de nouveau».

Le syndicaliste a dénoncé mercredi un discours «entendu mille fois» et «un président enfermé dans sa bulle qui considère que tout va bien dans le pays», sur BFM-TV.

Même scepticisme chez Force ouvrière (FO). Yves Veyrier constate que le chef de l’Etat «n’a pas réussi» à convaincre en «deux ans et demi» et appelle à «manifester encore plus nombreux dès le 9 janvier».

Pour Benoît Teste, secrétaire général de la Fédération syndicale unitaire (FSU), première organisation chez les enseignants, interrogé sur France Inter, ce sont «des vœux pour rien», où le président «remouline toujours les mêmes éléments de langage».

M. Teste n’a pas trouvé dans ce discours «d’éléments qui pourraient constituer des portes de sortie».