La guerre fait toujours rage au Yémen: La propagande aussi…

Les rebelles Houthis qui résistent toujours aux forces gouvernementales soutenues par la coalition arabe démentent les informations relayées la veille sur la perte du contrôle de l’aéroport de la ville clé de Hodeïda, une semaine après une offensive sanglante. Sur le terrain, les troupes gouvernementales, composées de forces hétéroclites, ont annoncé avoir «complètement nettoyé» l’aéroport de Hodeïda de la présence des rebelles qui y avaient installé une importante base militaire. Cet aéroport, situé à 8 km du port, «est sous le contrôle» total des troupes progouvernementales, a déclaré Abdel Salam al Shehi, un commandant des Émirats, pays pilier de la coalition qui pilote l’offensive. «L’aéroport de Hodeïda a été libéré».

Selon des sources médicales, 156 rebelles et 28 soldats ont été tués dans la bataille de l’aéroport, portant le bilan des morts des deux côtés à 348 en huit jours d’offensive. Aucun bilan des pertes civiles n’a été communiqué.

Les forces loyalistes, appuyées par les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite, ont mené une percée en vue de la reprise de Hodeïda aux mains des insurgés depuis 2014, avaient-ils signalé. En face, les houthis ne désarment pas. «Nous allons faire face à toutes les incursions sur le terrain. Notre détermination ne sera jamais entamée», a lancé le chef des rebelles, Abdel Malek al-Houthi, à la chaîne des insurgés al-Massirah, en appelant à l’envoi de renforts supplémentaires.

Dans l’autre camp, le président Abd Rabbo Mansour Hadi, présent à Aden (sud), siège provisoire du gouvernement, a affirmé que «les opérations sur les différents fronts se poursuivront jusqu’à (la reprise de) Sanaa et l’ensemble du territoire».

La bataille de Hodeïda est la plus importante depuis l’été 2015 quand les forces progouvernementales avaient réussi à reprendre aux rebelles plusieurs régions du sud, dont Aden.

C’est après une offensive d’envergure des Houthis qui s’étaient emparés de vastes territoires, dont la capitale Sanaa, qu’une coalition militaire sous commandement saoudien est intervenue en mars 2015 pour venir en aide au pouvoir de A.R M. Hadi.

Dans la ville, les rebelles ont commencé à couper les principaux axes avec des monticules de sable et ont creusé des tranchées, selon des habitants.

Le Conseil norvégien pour les réfugiés a indiqué que l’eau ne parvenait plus depuis mardi à plusieurs quartiers de la ville. «Les habitants comptent désormais sur l’eau fournie par les mosquées», a ajouté l’ONG, exprimant son inquiétude face à une «situation d’urgence humanitaire à cause du choléra» qui a déjà fait plus de 2000 morts en près d’un an au Yémen. Déjà 32 000 personnes ont quitté leurs maisons dans toute la province de Hodeïda depuis le 1er juin, selon l’ONU.

La coalition affirme que Hodeïda est un point de départ pour des attaques rebelles contre des navires en mer Rouge et le lieu par lequel l’Iran livrerait des armes aux Houthis. L’Iran dit soutenir les Houthis, mais dément leur fournir des armes.

Pays pauvre de la péninsule arabique et ravagé par une guerre qui a fait depuis 2015 près de 10 000 morts et provoqué une catastrophe, le Yémen dépend des importations pour 90 % de sa nourriture, et 70 % de celles-ci passent par Hodeïda.

«La libération de Hodeïda est le début de la fin de la guerre», a commenté le ministre d’État émirati aux Affaires étrangères, Anwar Gargash. «Le Yémen doit choisir entre l’État et la milice, l’ordre et la violence, la paix et la guerre».

Une tentative ces derniers jours de l’émissaire de l’ONU, Martin Griffiths, en vue d’une trêve dans les combats n’a pas abouti.