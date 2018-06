La guerre s’intensifie au Yémen: La bataille d’Al-Hodeïdah a commencé…

La coalition internationale de pays arabes menée par l’Arabie saoudite a lancé, mercredi, l’assaut contre Hodeïdah, le principal port du Yémen aux mains des rebelles houthis. Ces derniers contrôlent une grande partie du pays dont la capitale, Sanaa.

Avions et navires de guerre de la coalition arabe sunnite, menée par Riyad, ont commencé à pilonner les fortifications des Houthis pour faciliter la progression des troupes yéménites massées au sud de la ville, précise le gouvernement yéménite en exil dans un communiqué.

Les Émirats arabes unis, une des deux grandes puissances de la coalition, avaient appelé les Houthis, appuyés par l’Iran qui contrôlent le nord du pays, dont la capitale Sanaa, à se retirer au plus tard mardi du port de Hodeïdah, dans le cadre de discussions menées sous l’égide de l’ONU. Les Houthis qui assurent résister face au déluge de feu de la coalition affirment avoir ciblé deux bâtiments de guerre de la coalition arabe qui croisaient au large. L’un des deux bateaux aurait été touché et une noria d’hélicoptères mobilisés confirme si besoin est l’implication de forces US dans la guerre contre le Yémen. En tout cas, les alliés occidentaux de l’Arabie saoudite, qui vendent des armes aux États de la coalition, n’ont pas déclaré publiquement s’ils approuvaient l’opération de reconquête de Hodeïdah.

Les Nations unies estiment craignent que les combats ne provoquent de lourdes pertes humaines. En effet, pas moins de 600 000 personnes vivent aux environs de Hodeïdah.

L’envoyé spécial de l’Onu au Yémen, Martin Griffiths, a appelé mercredi les parties en conflit à éviter des confrontations dans la ville portuaire d’Hodeïda et à revenir à la table des négociations. «Je suis extrêmement préoccupé par les escalades militaires à Hodeïda et leur impact humanitaire et politique», a-t-il déclaré dans un tweet. «Nous sommes en contact avec les parties pour éviter toute escalade, nous les appelons à faire preuve de retenue et à engager des efforts politiques pour éviter une confrontation militaire à Hodeïda».

Le grand port de Hodeida reste le point d’entrée de la majorité des importations et de l’aide humanitaire internationale. L’Unicef a lancé un SOS pour épargner la vie des millions d’enfants du Yémen qui risquent de vivre des cauchemars si jamais le port de Hodeïda est détruit. Idem pour le Comité international de la croix rouge (CICR) dont Robert Mardini, directeur régional pour le Proche et le Moyen-Orient, s’inquiète. « La récente offensive lancée sur Hodeïda risque de venir aggraver une situation humanitaire déjà catastrophique au Yémen, où la population est à bout de forces », assure-t-il. Et d’appeler au maintient des points de liaison vitaux avec le monde extérieur, notamment le port de Hodeïda et l’aéroport de Sanaa. Si les denrées alimentaires ne peuvent plus être acheminées dans le pays, des familles, des hommes, des femmes et des enfants devront endurer de nouvelles souffrances. Nous craignons que les opérations militaires en cours continuent d’empêcher l’arrivée de biens essentiels.

Le CICR signale en outre avoir prépositionné des vivres, des articles médicaux, des systèmes de purification de l’eau et du matériel d’assainissement à Hodeïda. Mais ces secours vitaux ne peuvent être distribués à ceux qui en ont besoin tant que les combats sont en cours. « Nous sommes préoccupés par l’état des infrastructures essentielles de Hodeïda, notamment les réseaux d’approvisionnement en eau et en électricité, qui sont indispensables à la survie de la population civile ».

Riposte balistique



Un missile balistique type Badr-1 a été tiré ce 13 juin 2018 à l’aube par les forces balistiques des rebelles houthis sur la ville militaire d’al-Fayçal, située dans la province de Jizan, en Arabie saoudite, selon la chaîne Al-Masirah, proche du mouvement Ansar Allah.

«Une source militaire appartenant aux forces balistiques [des rebelles houthis, ndlr] a affirmé que la ville militaire d’al-Fayçal, située dans la région d’Abou Ariche [dans la province de Jizan, ndlr], a été visée par un missile balistique de type Badr-1, quelques heures après le lancement d’un premier missile sur la ville industrielle à Jizan», a rapporté la chaîne de télévision.

Selon le journal saoudien Sabaq, les défenses antiaériennes saoudiennes ont abattu ce 13 juin 2018 à l’aube un missile ennemi en utilisant les batteries antiaériennes du système Patriot.

«Les milices houthies continuent à essuyer des échecs dans leurs tentatives d’attaquer le territoire saoudien en lançant des missiles Scud près de la province de Jizan, après que ces derniers aient été interceptés par les défenses antiaériennes saoudiennes», a déclaré le colonel Turki Al-MAlki, le porte-parole de la coalition arabe dirigée par l’Arabie saoudite, cité par le journal.

Au moins neuf personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées dans un raid aérien de la coalition arabe dans le gouvernorat de Saada, dans le nord-ouest du Yémen, a rapporté dimanche la chaîne Al-Mayadeen.

Selon la chaîne, l’aviation a visé un immeuble d’habitation dans le quartier de Bakym. Des femmes et des enfants figurent parmi les victimes.

Une coalition militaire arabe sous commandement saoudien intervient depuis mars 2015 au Yémen en soutien au gouvernement du Président Abd Rabbo Mansour Hadi contre les Houthis, alliés à des unités de l’armée restées fidèles à l’ex-Président Ali Abdallah Saleh. Les rebelles contrôlent la capitale Sanaa depuis 2014 et restent maîtres de vastes régions du pays.