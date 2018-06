La Jordanie sous haute pression: Les manifestants veulent plus…

Le nouveau Premier ministre jordanien Omar al-Razzaz a annoncé jeudi la décision de retirer un projet de loi controversé sur l’impôt sur le revenu après une semaine de manifestations contre ce texte. « Après des discussions avec le Parlement et le Sénat (…), un accord a été trouvé pour retirer le projet de loi fiscale », a affirmé à la presse O. Razzaz.

Ce dernier qui vient d’être nommé après la démission de son prédécesseur face à la pression de la rue, doit encore former son gouvernement. Selon lui, le retrait et les discussions sur une nouvelle mouture du projet auront lieu une fois le nouveau gouvernement formé. Il n’a pas donné de date.

La démission lundi de Hani Mulqi et l’appel du roi Abdallah II à une « révision complète » du projet de loi sur l’impôt sur le revenu n’avaient pas suffi à dissiper les craintes et griefs de nombreux Jordaniens. Tous les soirs, depuis une semaine, plus d’un millier de manifestants se réunissaient à Amman pour demander le retrait du texte. Celui-ci prévoit une augmentation entre 5 % et 25 % des impôts pour les particuliers et impose les personnes ayant un salaire annuel supérieur à 8 000 dinars (environ 9 700 euros).

Il faut croire que les manifestants ne l’entendent pas de cette oreille-là. La colère qui sourd, alimentée qu’elle est par une classe moyenne en déshérence et des couches populaires aux abois, est maintenue par devers les organisations syndicales qui ont « encadré » dans un premier temps les manifestations. En effet, les attentes exprimées par des figures de ce mouvement de masse excèdent le seul seuil de la révision du code fiscal en vigueur. Les exigences politiques exprimées vont au-delà du simple changement des têtes de l’Exécutif. Car elles réclament plus de démocratie et la lutte contre la corruption qui mine le pays.

La monarchie est appelée à donner des signaux plus probants aux manifestants qui exigent un régime parlementaire.