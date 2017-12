La lutte contre le terrorisme en Syrie bascule vers Idlib: Al Nosra dans le viseur russo-syrien…

Des djihadistes du Front al-Nosra restent toujours présents dans la zone de désescalade d’Idlib, ce qui complique la situation dans le secteur, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

La zone de désescalade dans la province syrienne d’Idlib présente certaines difficultés en raison de la présence de djihadistes du Front al-Nosra (rebaptisé Fatah al-Cham). Des opérations sont déployées en vue d’enrayer leurs activités, a souligné jeudi le chef de la diplomatie russe.

«C’est certain, cette zone est assez trouble, sans doute la plus compliquée. En effet, nous y constatons la présence de terroristes du Front al-Nosra. Nous déployons des efforts pour mettre fin à leurs activités», a-t-il indiqué à l’issue d’un entretien avec l’envoyé spécial de l’Onu pour la Syrie, Staffan de Mistura. Selon Sergueï Lavrov, si les djihadistes ne cessent pas leurs activités terroristes et entravent la mise en œuvre des ententes établies par les pays garants — la Russie, la Turquie et l’Iran —, si la situation reste toujours tendue, les militaires des trois pays prendront des mesures en vue de couper court à cette activité intolérable, a-t-il ajouté.

Les États-Unis ont classé le Front al-Nosra comme terroristes en 2012, mais en 2016 plusieurs groupes associés à l’organisation terroriste ont apparu dans la liste des groupes de l’opposition syrienne fournie par Washington. Deux se sont avérés se battre aux côtés de Daech et huit aux côtés du Front al-Nosra, rebaptisé Fatah al-Cham, avait annoncé Anatoli Antonov, alors vice-ministre russe de la Défense. Le chef de la diplomatie russe a de son côté exhorté Washington à maintes reprises à faire un distinguo entre l’opposition et les extrémistes.

Moscou, Ankara et Téhéran se sont mis d’accord début mai à Astana, au Kazakhstan, pour créer quatre zones de désescalade sur le territoire syrien: au nord de la ville de Homs, dans la Ghouta orientale (près de Damas), à la frontière entre la Syrie et la Jordanie et dans le nord de la province d’Idlib.

Dans la zone, il faut souligner que l’armée syrienne s’active pour grignoter plus de terrain aux djihadistes. Mais il est vrai que malgré les acquis réalisés par Damas, la capacité de nuisance des djihadistes est des plus inquiétantes. Au moins deux civils ont été tués lors d’un bombardement de la ville d’Alep qui a eu lieu lors des festivités du premier anniversaire de sa libération.

Deux fillettes âgées de 6 et 13 ans ont été tuées et quatre autres personnes blessées jeudi lors d’un bombardement de la ville qui a eu lieu lors des festivités marquant le premier anniversaire de sa libération, ont annoncé des médias syriens se référant à la police.

«Les réseaux terroristes ont pris pour cible aux roquettes des quartiers à Alep parallèlement avec des cérémonies populaires dans les rues du gouvernorat célébrant la victoire réalisée il y a un an par l’armée arabe syrienne qui avait proclamé la ville d’Alep vide des terroristes», a indiqué l’agence syrienne Sana.

Selon l’agence, les terroristes ont tiré plusieurs roquettes sur la rue de Nile.

La ville d’Alep, capitale économique du pays avant la guerre civile, est partiellement tombée sous le contrôle de groupes djihadistes en juillet 2012. Les forces gouvernementales syriennes, soutenues par l’aviation russe ont délogé les terroristes des derniers quartiers occupés d’Alep le 22 décembre 2016. À l’heure actuelle, la ville est contrôlée par les troupes gouvernementales, mais des groupes d’extrémistes continuent d’opérer dans les banlieues.