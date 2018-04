La marine algérienne prend des «Kilos»: En se dotant de sous-marins de 3è génération

La marine algérienne va se renforcer avec la réception de son 5e sous-marin de fabrication russe de classe Kilo, dont la construction s’est achevée il y’a quelques semaines à Saint-Pétersbourg, selon le site d’information militaire Menadefense.

Selon le site, deux bâtiments de guerre de la marine algérienne, «Le remorqueur de haute mer El Moussanid 703 et le sous-marin Kilo N°022 (Akram Pacha) ont quitté la base d’Oran en direction de la Russie pour escorter la nouvelle acquisition. Ils ont été aperçus le 12 avril à Saint-Pétersbourg». Un autre Kilo 636, qui est presque achevé, rejoindra la flotte algérienne cet été, selon la même source.

C’est lors de la visite du chef d’état-major de l’armée algérienne, le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, à Moscou en 2013, que la décision de l’achat des deux sous-marins a été prise, précise Menadefense. «Deux autres submersibles feraient l’objet d’un nouveau contrat pour des livraisons à l’horizon 2020-2022, probablement pour remplacer les sous-marins de première génération Kilo 877EKM», souligne la même source.

Baptisé «trou noir» par les experts de l’Otan pour sa discrétion, le sous-marin diesel-électrique polyvalent du projet 636 Varchavianka appartient à la 3e génération de sous-marins. Il a un déplacement de 2.350 tonnes en surface et de 3.950 tonnes en plongée et une vitesse de 17 à 20 nœuds. Le sous-marin a 45 jours d’autonomie. Il peut être doté de quatre missiles Kalibr, de 18 torpilles de 533 mm (six tubes) et de 24 mines et plonger à 300 mètres de profondeur. Son équipage comprend 52 sous-mariniers.