La MJDS distinguée à Buenos Aires: El Mechrafi à la tête de l’Audit Committe de la WLA

Younes El Mechrafi, DG de la Marocaine des jeux et des sports (MDJS), a été nommé, mercredi à Buenos Aires, président de l’Audit Committee de la Word Lottery Association (WLA). El Mechrafi, secrétaire général de l’Association des loteries d’Afrique depuis 2014, représente le continent à l’occasion du congrès international de la WLA. Selon lui, cette nomination constitue un « hommage au Maroc, à la MDJS, ainsi qu’au continent africain ». Il s’agit aussi d’une reconnaissance de l’expertise marocaine et des bonnes pratiques de la MDJS en matière de bonne gouvernance, a-t-il ajouté. Dans une déclaration à la MAP, El Mechrafi a ajouté que la MDJS a déployé de grands efforts pour défendre l’intégrité du sport et relever les défis liés à ce domaine, ce qui lui a valu une reconnaissance au niveau mondial. La MDSJ se trouve en « première ligne de cette bataille », a-t-il dit, rappelant que cette dernière a été élue, en janvier 2015, membre du comité exécutif de Global Lottery Monitoring System (GLMS), créé à l’initiative de la WLA et de l’European Lottery Association en vue d’établir un système permettant de contrôler divers aspects liés aux paris sportifs. Y. El Mechrafi a ajouté que l’Association des loteries d’Afrique, dont il est également secrétaire général, a procédé à la mise en place d’un comité d’experts dans le domaine des paris sportifs chargé de jeter la lumière sur les bonnes pratiques en la matière. Il a rappelé la tenue en avril dernier à Casablanca d’un colloque sur l’intégrité des sports et des paris sportifs, qui a bénéficié du soutien du Comité international olympique et du Conseil de l’Europe. Il a ajouté que le comité africain a réussi à réunir de nombreux experts représentant plus de vingt pays lors de cette rencontre qui a permis de sensibiliser le secteur des loteries africaines aux dangers liés au truquage des compétitions sportives, précisant que le colloque a été couronné par l’adoption de la Déclaration de Casablanca pour la protection des sports. L’intégrité des sports revêt une grande importance, a souligné Y. El Mechrafi, mettant l’accent sur la nécessité de résoudre les problèmes auxquels fait face le sport notamment le dopage et le truquage des résultats des compétitions. Il a dans ce sens fait état de la présence de mafias en particulier en Asie, actives dans le sport, spécialisées dans le truquage des résultats des matchs sportifs.

Related