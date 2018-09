La paix sociale est minée par les grèves: Ce que le département de Yatim minore…

De quoi est fait le climat social dans le Royaume ? Le diaporama dressé par le ministère de l’Emploi et de l’Insertion professionnelle, département attendu au tournant par les partenaires sociaux, tient à rassurer. Au premier semestre de l’année, les grèves déclenchées ont baissé se limitant à 84 débrayages contre 90 conflits dans 74 établissements l’année dernière. Encore faut-il préciser que sans la médiation, la situation aura été bien pire. Pas moins de 910 grèves ont été circonscrites grâce notamment à l’intervention des inspecteurs du travail.

Le ministère rappelle que le recul des conflits s’est traduit aussi par une baisse de 38,73% des journées de travail perdues (78.456 jours).

Les statistiques dévoilent aussi les raisons à l’origine des conflits: 26,11% ont été déclenchés suite au retard ou du non-paiement des salaires, 13,33% pour «atteinte«» à la protection sociale et 11,11% pour non-respect de la durée de travail et des avantages sociaux. Et soulignent que le quart des grèves est enregistré dans les entreprises qui comptent entre 26 et 50 salariés, 21,43% dans celles qui emploient entre 51 et 100 salariés et 20,24% dans celles qui comptent entre 101 et 250 salariés.

La baisse des grèves et des journées de travail perdues s’est néanmoins accompagnée d’une hausse du taux de participation de 85,40%. Ces conflits étaient concentrés dans les régions du Grand Casablanca-Settat, (21,43%) Rabat-Salé-Kénitra et Souss Massa avec chacune 15,48 %. La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma a enregistré 11,90% de grèves…