La Présidentielle en RDC ne fait pas l’unanimité: L’opposition s’agite toujours

La coalition Lamuka a rejeté la main tendue par Felix Tshisekedi et continue de contester l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle. Pas question pour elle de cautionner une fraude électorale et participer au futur gouvernement.



« Pourquoi entrerait-on dans un gouvernement formé sur la base d’un accord passé entre Cach, plateforme de F. Tshisekidi, et le, Front commun congolais FCC, plateforme de Joseph Kabila ? » s’interroge Pierre Lumbi, directeur de campagne de Martin Fayulu. « Qu’on nous parle de la main tendue, c’est impudique, ce n’est pas acceptable. C’est une main qui n’est pas propre », souligne-t-il. Le directeur de campagne de Martin Fayulu s’insurge : « Aller là [au gouvernement] pour faire quoi ? Pour prendre des poses ? Et un gouvernement d’union nationale, sur quelles bases ? On peut avoir un gouvernement d’union nationale, mais sur la base de la vérité bien sûr. »

Ce refus avait déjà été émis par différents regroupements politiques de cette plateforme électorale, mais les messages de félicitation de certains députés proches de l’ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, avaient jeté le trouble. Et surtout le silence de ce cofondateur de Lamuka. Dans l’entourage de M. Katumbi, on assure que l’ancien gouverneur, très occupé, fixera rapidement l’opinion. Mais qu’il est bel et bien engagé au sein de la coalition qui soutient Martin Fayulu et son combat pour la vérité des urnes.

Malgré la contestation des résultats, les députés nationaux comme provinciaux de Lamuka siégeront dans leurs assemblées respectives, en attendant la fin du contentieux. C’est le doyen des députés, Gabriel Kyungu, issu de Lamuka, qui prend la tête du bureau provisoire de l’Assemblée. « Nous ne sommes pas pour la politique de la chaise vide et nous allons assumer le leadership de l’opposition », assure P. Lumbi. La Lamuka continue donc de contester la légalité de l’arrêt de la Cour constitutionnelle ayant confirmé la victoire de F. Tshisekedi.

Ce qui choque, explique Eve Baizaba, secrétaire général du MLC et membre de Lamuka, c’est notamment que la Cour constitutionnelle dit avoir reçu de la Commission électorale tous les PV des bureaux de vote jusqu’au centre national de traitement de résultats. Des documents auxquels les avocats de M. Fayulu n’ont jamais eu accès.

La coalition Lamuka dit être prête à introduire des recours au niveau régional et international pour faire reconnaître la vérité des urnes.