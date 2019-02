La Realpolitik souffle sur les amis péruviens de la RASD: Et pourquoi pas l’autonomie, soutient R. S. Serra

Ricardo Sanchez Serra, fondateur et président du Conseil péruvien d’amitié avec la « RASD », vient d’appeler Les séparatistes du Polisario à saisir l’opportunité historique que leur offre le processus politique de l’ONU et d’accepter l’autonomie proposée par le Maroc pour mettre un terme au conflit qui dure depuis des décades.

Cet appel vient d’être répercuté sur le site d’infos « Peruinforma ». R. Sanchez Serra rappelle dans un article intitulé « Sahara occidental : Et pourquoi pas l’autonomie ? » le bienfondé de l’Initiative marocaine d’octroyer un statut d’autonomie au Sahara, à la base du lancement en 2007 des négociations de Manhasset, sous l’égide de l’ONU, pour trouver une solution politique au conflit régional créé autour du Sahara.

« Parmi les partisans internationaux du Polisario, nous sommes nombreux à penser que ce dernier devrait saisir l’occasion historique que lui offre le processus politique de l’ONU et accepter l’autonomie, dotée de garanties internationales, proposée par le Maroc », note-t-il tout en soulignant que cette l’adhésion à l’offre d’autonomie est partagée au sein même du front Polisario. « Ceux qui pensent la même chose au sein du Polisario sont nombreux et plusieurs ont même affiché publiquement leur dissidence », rappelle le fondateur et président du Conseil péruvien d’amitié avec le Polisario, statut qui lui confère « l’autorité morale, le droit et le devoir d’être sincère avec mes amis du Polisario ».

Sanchez Serra qui s’est rendu à maintes reprises aux camps des séparatistes à Tindouf, « pense que le moment est venu d’amorcer un virage important dans cette lutte pour se placer au niveau des circonstances historiques et avoir l’audace et le courage de prendre les décisions déterminantes pour l’avenir et le bien-être de la population sahraouie ». Et de rappeler à ses « amis » que « depuis qu’elle a conclu en 2004 à l’inapplicabilité du référendum pour des raisons techniques et politiques, l’ONU a appelé à une solution politique et négociée au conflit ».

Le Conseil de sécurité avait adopté une résolution appelant à « une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable » et qualifié le plan d’autonomie proposé par le Maroc de « sérieux, crédible et réaliste », lequel représente pour les États-Unis « une approche potentielle pour satisfaire les aspirations de la population du Sahara », souligne encore ce soutien au Polisario. Exit donc la chimérique indépendance, Sánchez Serra rappelant à ses « amis » que « la réalité internationale rend cet objectif illusoire ».

« Structurellement et historiquement, le Maroc est un État mûr et moderne, doté d’un potentiel de développement énorme et, dans ces circonstances, son plan d’autonomie devient valable », relève l’analyste politique péruvien tout en soulignant que les séparatistes ese trouvent dans une impasse ». « Cependant, je ne veux pas que mon silence ou mes applaudissements à de fausses victoires me convertissent en complice de la perpétuation du drame humanitaire dans les camps de Tindouf », poursuit le président du Conseil péruvien d’amitié avec le Polisario. Des dizaines de milliers de personnes seraient prêtes à regagner leur patrie et seront « généreusement » accueillies par le Royaume, a-t-il écrit en présentant les arguments qui dérangent la camarilla qui contrôle les campas de Lahmada.

« L’Union européenne a renouvelé les accords de pêche et les accords commerciaux et agricoles avec le Maroc en y incluant le territoire du Sahara. Les États-Unis viennent d’étendre, pour la 5ème année consécutive, leurs relations commerciales et programmes de coopération avec le Maroc à la région du Sahara. L’Union Africaine a décidé de s’abstenir de se prononcer sur la question du Sahara devant le Conseil de Sécurité », précise-t-il encore, qualifiant de « concluants » ces acquis en faveur du Maroc.

« La position du FP est de plus en plus isolée et sans avenir », souligne Sánchez Serra, avant de conclure que la « solution du statut du Sahara serait bénéfique pour la région en termes de sécurité et de développement économique ».