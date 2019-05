La rue algérienne gronde toujours: Le départ de G. Salah, l’homme des EAU, est exigé…

Ceux qui tablaient sur l’essoufflement des manifestations en Algérie se rendent à l’évidence, en ce 15 ème vendredi, que le peuple n’entend guère lâcher prise.

Des dizaines de milliers de marcheurs ont bravé le verrouillage sécuritaire, plus sévère que par le passé, pour se converger vers la célèbre place de la Poste, à Alger.

Des milliers de manifestants se sont massés dans cette esplanade, désormais symbolique, pour réclamer le départ de tous les symboles du système.

Ils ont scandé aussi des slogans hostiles au chef d’état-major de l’ANP Ahmed Gaid Salah. « Gaid Salah dégage », « Gaid Salah chiyat el Imarat »( Gaid Salah serviteur des Emirats), scandaient les manifestants.

Selon l’association RAJ plusieurs manifestants ont été arrêtés ce matin à Alger centre par des policiers en civil.

Ces derniers procèdent depuis ce matin à l’interpellation de toute personne qui porte une pancarte ou un drapeau.

Ce qui n’a en rien découragé le mouvement de foule habitué, depuis trois mois maintenant, à braver la peur.

Si aucune annonce n’a été faite ces derniers jours sur l’élection présidentielle du 4 juillet prochain qui n’a drainé que deux candidats « inconnus au bataillon », A.G. Salah est revenu à la charge pour inciter au dialogue, au consensus et au compromis.

Tout en répétant que le scrutin doit être maintenu, il estime que la base du dialogue, ce doit être les revendications populaires.

Un discours qui tranche avec celui de la semaine précédente où le chef d’état-major déclarait que la principale revendication des manifestants, celle qui demande le départ de tout le système, était dangereuse.

Seulement, ces déclarations ne clarifient pas la situation politique que vivra le pays dans les prochaines semaines.

Face au chef d’état-major, il y a d’un côté les partis politiques.

En majorité, ils saluent l’appel au dialogue. Mais du côté des partis d’opposition, toutes tendances confondues, on demande l’instauration d’instances indépendantes de surveillance des élections.

Mais il y a aussi la foule des manifestants qui peine à s’organiser. Même si de nouvelles entités ont vu le jour sous forme de comités estudiantins ou de dynamique de la société civile, comme c’est le cas pour certaines catégories de la société, notamment les syndicats des travailleurs.

Pour désigner ses représentants à la table des négociations, les propositions qui retiennent l’attention sont liées à la mise en place de « comités populaires », comme le suggère le Parti des travailleurs (dont la leader Louisa Hanoune est toujours en détention pour « complot »), ou encore la déclinaison régionale du Hirak.

Le PT estime que « la seule voie à même de consacrer la souveraineté du peuple est de constituer des comités populaires qui regroupent toutes les catégories de la société, à savoir des étudiants, des travailleurs, des retraités, des personnes aux besoins spécifiques et des jeunes qui mandateront, à leur tour, leurs délégués pour convoquer une assemblée générale nationale et formuler les revendications soulevées par les citoyens ».

Alors que l’ancien président du RCD, Saïd Sadi, estime que la volonté de faire durer le mouvement a besoin d’une organisation, non sans proposer un modèle basé sur des élections régionales autour des six wilayas historiques.