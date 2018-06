La surprise de D. Trump au G7: Le come back de la Russie…

Le président américain a demandé ce vendredi au G7, réuni en sommet pendant deux jours, de réintégrer la Russie. Les chefs d’Etat et de gouvernement du «Groupe des Sept» étaient accueillis à partir de 11h45 par le Premier ministre canadien Justin Trudeau à La Malbaie, au Québec. Dans le même temps, Bloomberg affirme que le Président américain a souhaité ainsi revenir au format G8.

D. Trump a déclaré vendredi que la Russie devrait assister à la réunion du G7, alors qu’il se préparait à venir au Canada pour assister à une partie de ce sommet de trois jours, annonce Reuters. Le Président américain a souhaité ainsi revenir à nouveau au format G8, abandonné en 2014 après l’attachement de la Crimée à la Russie.

«Que ça vous plaise ou non — et peut-être que cela n’est pas politiquement correct — mais nous devons diriger le monde. Et il y a le G7, qui avant était le G8 et qui a chassé la Russie, il doit faire revenir la Russie parce qu’on a besoin de la Russie à la table des négociations», a déclaré le Président américain devant les journalistes.

«La Russie doit être présente à cette rencontre. Pourquoi tenons-nous une telle rencontre alors que la Russie en est absente? Je vais le recommander, ça dépend d’eux, mais la Russie doit être présente à cette rencontre, la Russie doit être de la partie», a-t-il ajouté. Et de poursuivre: «Il faut donner à la Russie la possibilité de participer aux sommets parce qu’il faut que la Russie participe aux négociations».

L’appel de D. Trump a semé la discorde dans les rangs du G7. Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a affirmé par la voie de son porte-parole que son pays était opposé à la réintégration de la Russie. À l’opposé, le nouveau chef du gouvernement italien Giuseppe Conte a, quant à lui, soutenu la proposition du Président américain. Le Kremlin, premier intéressé par cette virevolte américaine, a réagi à cette déclaration en affirmant que «la Russie était focalisée sur d’autres formats, en dehors du G7».