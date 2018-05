La terre victime d’une inversion des pôles?: Des chercheurs démentent les rumeurs

Nombre d’alertes foisonnent depuis quelque temps sur la toile quant à l’imminence d’un bouleversement du champ magnétique de la terre à l’approche notamment de la Planète X. Si tel fut le cas, et à plusieurs époques, des chercheurs européens affirment pourtant que même si notre champ magnétique connaît une réelle baisse de forme, son inversion ne serait pas imminente.

En effet, si une diminution — et même à terme, une annulation — de l’intensité du champ magnétique constitue un préalable nécessaire à une inversion, elle peut également s’inscrire dans le cadre d’une simple excursion géomagnétique. Une période au cours de laquelle le champ magnétique terrestre s’effondre — comme s’il allait s’inverser — avant de retrouver sa polarité normale.

Pour en avoir le cœur net, l’équipe de chercheurs a modélisé les deux dernières excursions géomagnétiques connues : celle de Laschamp, il y a 41.000 ans et celle de Mono Lake, il y a 34.000 ans. Résultat : une structure et une intensité de champ similaires à celles d’aujourd’hui. Mais des anomalies de champ beaucoup plus marquées que celles que présente à ce jour l’Atlantique Sud.

Le champ magnétique terrestre ne devrait donc connaître prochainement ni inversion ni même excursion. « Nos travaux suggèrent plutôt qu’il se rétablira tout simplement, sans avoir à subir d’évènement extrême », affirme Richard Holme, professeur de géomagnétisme à l’université de Liverpool (Royaume-Uni).