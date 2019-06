La Tunisie victime de dénigrement: R. Trabelsi nourrit la complotite… d’Israël !

René Trabelsi ne fait plus court dans ses sorties médiatiques pour faire oublier l’épisode des juifs tunisiens qui ont investi la Tunisie avec des passeports israéliens.

Un scandale qui secoué le landernau tunisien et bien au-delà après qu’une délégation aie été filmée à côté de la maison où l’ancien bras droit de Yesser Arafat, Khalil al-Wazir, dit Abou Jihad, avait été assassiné par un commando israélien.

Les images tournées à l’occasion par les touristes israéliens ont fait l’apologie de cet ignoble acte terroriste qui n’est pas isolé ni dans le temps, ni dans l’espace.

Scandalisé, le peuple tunisien a dénoncé la bévue pour laquelle Youssef Chahed, chef du gouvernement, a été tenu pour responsable.

Au même titre que son ministre du Tourisme, R. Trabelsi en l’occurrence, qui jugea bon de nourrir une polémique stérile avec la chaine libanaise Al-Mayadeen…

On avait cru que le dossier allait être clos.

Sauf que le ministre tunisien très en verve a choisi de se faire blanchir de tout soupçon.

En annonçant qu’une campagne de dénigrement a été lancée contre le Chef du gouvernement, Youssef Chahed, rapporte Mosaïque FM. Et le plus incongru dans cette histoire est que le ministre ne fait pas dans l’artisanat lorsqu’il assure que les parties qui avaient demandé à une entreprise israélienne d’animer des pages Facebook visant le Chef du gouvernement ne peuvent être que tunisiennes.

« 800 000 dollars ont été déboursés pour gérer ces pages. Ces parties étrangères ont assumé ces dépenses », a-t-il dit, sans dévoiler l’identité de ces parties.

A travers ces campagnes, R. Trabelsi affirme que le but est de faire tomber le gouvernement et son Chef, car ce dernier est devenu « dérangeant ».

« L’entreprise israélienne sollicitée est très connue pour la maîtrise de son domaine. Elle est capable de détruire les adversaires à la demande. Celui qui est derrière tout cela souhaite instaurer une nouvelle dictature en Tunisie », a-t-il encore déclaré.

Plus mystificateur que Trabelsi, tu meurs !