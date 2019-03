La Vieille Dame en quarts de finale de la Ligue des champions: Cristiano Ronaldo renverse l’Atlético de Madrid

La « remandata » promise par Cristiano Ronaldo a bel et bien eu lieu. Au précipice de l’élimination après sa défaite concédée sur la pelouse de l’Atlético de Madrid à l’aller (0-2), la Juventus Turin a tout renversé, porté par son quintuple Ballon d’Or.

Les turinois ont dominé la rencontre de bout en bout. Portés par un C. Ronaldo des grands jours, qui à lui seul ou presque a écrit le scénario de ce 8e de final retour de la League des Champions, les joueurs de la vielle dame ont livré une rencontre des plus virevoltantes. Certes, leur dernier quart d’heure a été marqué par une baisse d’intensité, mais il aurait certainement fallu d’autres qualités à ces poulains de D. Simeone, pour résister à cette Juve-là et à l’intensité folle qu’elle a mise tout au long de la rencontre. Outre Ronaldo, Bernadeschi (34e) et Moise Kean (82e) ont eux aussi eu l’occasion de briller.

Pendant ce temps-là les Colchoneros ont été débordés dans les grandes largeurs à tel point que l’on s’est demandé si le onze madrilène n’avaient pas égaré quelque chose en chemin, deux semaines après la célébration polémique de Diego Simeone (l’entraîneur de l’Atlético avait fêté un but en plaçant les mains sur son entrejambe). Un geste qui a trouvé son répondant à travers le geste tout aussi provocateur de CR7. Quoiqu’il en soit les « rojeblancos » ont montré un visage méconnu jusqu’alors et quittent la compétition la tête basse. Totalement dépassés par l’envie turinoise, ils n’ont strictement rien montré, à l’exception d’une tête non cadrée de Morata (45e+2).

Le fait est que la prestation livrée par Cristiano Ronaldo, participera encore une fois à renforcer un peu plus la légende du quintuple ballon d’or.