﻿L’Administration US critique la gestion saharienne parl’ONU J. Boltonveut un « mandat plus solide et plus efficace »

John Bolton, néo-conservateur invétéré et cultivant accessoirement un maroco-bashing des plus prononcés, apporte un éclairage es qualité de Conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, sur l’évolution du dossier saharien. Lors d’un discours prononcé le 13 décembre à Washington devant le Think-tank conservateur « Heritage Foundation », il a exprimé sa frustration sur la manière dont est géré le dossier du Sahara par l’ONU. L’échec est mesuré à l’aune de la Minurso. « 27 ans de déploiement de cette opération de maintien de la paix ! 27 ans après, et ils sont encore là-bas ? Comment justifier cela ? », s’est-étonné ce spin doctor de l’administration Trump qui n’ignore rien du dossier saharien. « N’y a-t-il pas un moyen de résoudre cela ? Les ressources, le temps et l’attention octroyés aux forces de maintien de la paix peuvent être plus productives s’ils sont utilisés dans le développement économique des populations de la région. » J. Bolton avait participé à la mise en place du mandat de la Minurso en 1991 lorsqu’il était membre du département d’Etat US. Le responsable américain a ouvertement critiqué la manière avec laquelle l’ONU gère en général les conflits. « Malheureusement, établir des missions de maintien de la paix et leur mise en place met fin à toute pensée créative. Les mandats sont reconduits automatiquement, et l’envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies se déplace chaque année, fait un rapport et puis rien ne se passe. Je pense qu’il faut plus de concentration sur la résolution du conflit en cours, et ensuite faire réussir la mission de maintien de la paix. Le succès n’est pas simplement continuer la mission indéfiniment» devait-il préciser. Il a aussi noté qu’ « en avril, les Etats-Unis ont réussi à imposer un renouvellement de la mission de la Minurso tous les six mois et non plus annuellement, et nous avons insisté sur un mandat plus solide et plus efficace. Grâce à nos initiatives, les parties prenantes du conflit ont accepté de se réunir depuis 2012. La semaine dernière, l’envoyé des Nations-Unies a accueilli ces négociations à Genève, et les participants ont résolu de se revoir en début d’année prochaine, » s’est encore félicité J. Bolton.

J. Bolton s’est engagé aussi à revoir l’aide US accordée au continent noir. En rappelant qu’« à partir de maintenant, les Etats-Unis ne toléreront plus cette longue tradition d’aide sans résultats, d’assistance sans responsabilité, et de soutien sans réforme ».

L’administration US n’est pas à son premier coup de semonce près à l’encontre de l’ONU. Un pli diplomatique assumé il n’y a pas si longtemps par Nikki Hailey qui représentait les USA au Palais de verre de New-York.