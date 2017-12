L’Afrique du Sud réagit: L’ambassade d’Israël en voie de rétrogradation…

Le parti au pouvoir en Afrique du Sud a décidé mercredi d’appeler le gouvernement à rétrograder immédiatement l’ambassade de son pays en Israël.

Lors de la Conférence nationale bi-annuelle de l’African National Congress cette semaine à Johannesburg, le parti a adopté à l’unanimité une résolution visant à transformer l’ambassade, située à Ramat Gan, en un « bureau de liaison ». Cependant, on ne sait pas encore si le gouvernement à Pretoria va appliquer cette décision.

« Afin de nous exprimer concrètement en soutien au peuple opprimé de Palestine, l’ANC a adopté, à l’unanimité, une résolution enjoignant le gouvernement sud-africain à rétrograder immédiatement et sans condition l’ambassade d’Afrique du Sud en Israël, en un bureau de Liaison », peut-on lire dans la résolution adoptée mercredi.

Les militants pro-palestiniens en Afrique du Sud ont salué cette mesure, qui a reçu le soutien des hauts-cadres de l’Autorité palestinienne.

« C’est un grand pas vers la bonne direction, et un gain énorme pour le mouvement anti-Israël Boycott, Désinvestissement et Sanction (BDS) », a déclaré le BDS South Africa dans un communiqué.

« L’ANC, le plus ancien mouvement de libération d’Afrique, qui a mené des boycotts et des sanctions contre l’Apartheid en Afrique du Sud, a ouvert la voie, et nous sommes impatients de voir d’autres nous suivre. »

Le groupe South African Jews for a Free Palestine a également salué ce vote. « La mesure adoptée par l’ANC exerce une pression sur le gouvernement israélien pour qu’il cesse ses violations du droit international », a déclaré le groupe dans un communiqué. « En tant que membres de la communauté juive, nous pensons qu’il s’agit d’une des choses les plus concrètes que l’Afrique du Sud puisse faire pour contribuer à une paix juste entre Israël et les Palestiniens. »

Le Hamas a également salué la décision de l’ANC. « Cette mesure est un pas important vers l’isolation de cette entité, et vers l’exposition de ses crimes et de ses politiques », a déclaré un porte-parole sur Twitter jeudi.

« Nous voulons que davantage de mesures comme celles-ci soient prises, qu’elles viennent de la part de partis, d’États ou d’institutions, face aux politiques américaines et israéliennes injustes à l’encontre du peuple palestinien, de leur terre, et des lieux saints. »

Nabil Shaath, un haut-conseiller diplomatique du président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, a manifesté son soutien à cette mesure lors de sa visite en Afrique du Sud le mois dernier.

« Nous percevons cela comme un acte diplomatique ; mais pas comme juste un acte diplomatique. Et toutes les complications diplomatiques doivent être étudiées par le gouvernement », avait-il dit.

« Mais le peuple sud-africain, en soutenant la rétrogradation des liens avec Israël, donne aux Israéliens et au monde une leçon : il y a des choses qui ne peuvent pas être acceptées, qui ne peuvent pas être négociées », a-t-il dit. « Avec leur vécu, les Sud-Africains ne peuvent tolérer qu’une forme d’apartheid existe encore contre le peuple palestinien, comme il a existé contre eux. »