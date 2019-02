L’AHP se bonifie: De la théorie à la pratique

Que cache le sigle énigmatique AHP ? Pour les initiés, il s’agit de l’Agadir Haliopole Cluster/Pôle de compétitivité. Mais encore? Il s’agit ni plus ni moins que d’une structure qui cible le secteur de la pêche et sur laquelle on fonde de grands espoirs pour créer les synergies et renforcer les dynamiques entre industriels et laboratoires de recherche. Au confluent des multiples filières halieutiques, AHP s’active donc pour dynamiser la capacité d’innovation des entreprises, condition de tout essor pérenne, en associant recherche, formation, entreprises et réseaux de financement. Tout cela en théorie. Mais que dit la pratique ? Piloté par Dr Bouayad, AHP se dévoile à l’occasion du Salon Halieutis en proposant des réalisations obtenues par son cluster R&D. Tel est le cas pour la « Senne danoise » qui, si elle est adoptée localement, introduit une nouvelle méthode de pêche susceptible d’améliorer les rendements, valoriser l’effort de pêche, assurer une économie d’énergie et préserver l’environnement. Cet outil de travail intègre, rappelle-t-on, les nouvelles technologies avec une rentabilité raisonnable et répond aux problèmes inhérents à la capacité technique et économique des navires. Si la conservation du produit de la pêche relève de la hantise pour les marins, AHP offre aussi une solution de glaçage automatique à bord des bateaux. Développé avec le concours de l’Ecole nationale des sciences appliquées (ENSA), le dispositif en question permet de fournir la quantité de glace optimale en intégrant des paramètres qui influencent la conservation (quantité de poisson, forme de caisse, saison, conditions de pêche…). Dans l’industrie halieutique, plusieurs produits innovants issus des coproduits de poissons ont été développés par AHP. Un accent particulier a aussi été accordé à l’aquaculture. Ainsi, on s’active au sein de cette structure sur la faisabilité de la mise en place d’une unité pilote de micro-algues dans le Souss Massa. AHP ne travaille donc pas en vase clos. Avec la Chambre des pêches maritimes de l’Atlantique-Centre Agadir, un guide de bonnes pratiques a été élaboré au profit des armateurs pour faire des économies d’énergie. Des solutions techniques et managériales sont ainsi proposées aux acteurs concernés pour qu’ils intègrent les bonnes pratiques susceptibles de leur garantir l’efficacité énergétique.

Toujours dans le cadre de l’ouverture sur l’ENSA, un intérêt pour l’énergie renouvelable marine s’est manifesté. Dans ce cadre, une étude a été réalisée pour identifier les enjeux industriels et économiques associés à l’essor d’une nouvelle filière de production d’énergie préservant le milieu marin. Tout cela confère au partenariat engagé avec les départements de l’Industrie et de la pe^che, de la Pêche maritime et le Conseil régional du Souss une autre dimension. L’objectif que s’est fixé AHP consiste à servir deux priorités. D’abord, le renforcement des retombées économiques des projets R&D en transformant les efforts collaboratifs en produits, procédés et services innovants mis à la disposition de ses membres. Et ensuite l’accompagnement des PME et TPE dans leur croissance en leur apportant toute une gamme d’offres coiffant aussi bien l’accès au financement que l’ouverture à l’international ou encore en anticipant leurs besoins en compétences…

