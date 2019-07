L’Algérie a fêté autrement son indépendance: En exigeant le départ du système…

Une fois de plus, la rue algérienne bouillonne d’impatience. Depuis quatre mois, et à chaque vendredi, les manifestants battent le pavé pour exiger que le système en place soit « dégagé ». Mais à l’horizon, c’est l’armée qui poigne, avec l’ordre en kaki. Gaid Salah donne le tempo politico-institutionnel alors que la société civile tente de contrarier ses desseins. Le flou est palpable…

« Des citoyens arrêtés et brutalisés avant d’être livrés à des magistrats- vite rentrés dans les niches de la soumission – pour avoir porté l’emblème nord-africain. Les médias publics à nouveau muselés. Des sièges de partis investis sans mandat ni notification officielle. Des barrages interdisant l’accès à la capitale pour des voyageurs venant de Kabylie…Où s’arrêtera cette folie que seules une peur irraisonnée et les pressions de puissances étrangères tutélaires peuvent expliquer ? Les abus ordonnés par le chef de l’Etat-major ne sont pas seulement dangereux pour la patrie, la paix civile et la démocratie. Ils sont aussi d’une irresponsable vulgarité puisqu’à la violence hors la loi, désormais assumée, ils additionnent l’ignorance et l’aveuglement sectaire ».

Tel est le message adressé sur sa page facebook par Said Sadi, l’ancien président du RCD.

Et aussi un sentiment que partagent les millions d’Algériens qui, depuis que le Président grabataire a été « dégagé » par ses compères du système, exigent plus que les tergiversations auxquelles les promet et le Président intérimaire et le chef d’état-major devenu « homme fort ».

« Finalement, la pire des séquelles du bouteflikisme porte un nom : Gaid Salah. On peut même dire que le disciple a amélioré la recette de son mentor puisqu’en plus du despotisme, il placera, à partir du 9 juillet, l’Algérie dans une situation de complète illégalité constitutionnelle », constaté, non sans amertume, l’ex patron du RCD.

Là aussi, c’est ce même sentiment de rage qui est largement partagé par le peuple algérien qui, ce vendredi, est sorti en masse pour exiger le démantèlement du système et l’avènement de la Deuxième république.

Karim Tabbou, président du parti l’Union Démocratique et Sociale (UDS), a réagi plutôt, sur les réseaux sociaux, au discours du chef de l’Etat par intérim Abdelkader Bensalah.

« C’est un discours nouveau et ancien en même temps, et c’est un recyclage de la langue de bois à laquelle on s’est habitué pendant 20 ans. Le régime en place n’a aucune volonté d’aller vers un véritable changement, affirmant que les revendications du Hirak sont claires, consistant en: le peuple est la source du pouvoir, le changement, la démocratie, le départ du système, et le passage d’un système corrompu, fraudeur des élections, illégitime et illégal, un système de gangs…etc, et aller vers la construction d’une nouvelle république et une Algérie nouvelle, que le Hirak veut qu’elle soit l’Algérie des valeurs humaines, de la justice, de la liberté», a estimé K. Tabbou.

En prévision de cette colère populaire qui a pris de l’ampleur en ce 5 juillet, jour anniversaire de l’indépendance, le système persiste dans ses louvoiements.

En lançant en pâture les branches mortes faciles à sacrifier en temps de crise.

C’est dans ce cadre là qu’il faudra placer la mise sous déport de l’ancien Directeur général de la Sûreté nationale ( DGSN ), Abdelghani Hamel, à la prison d’El Harrach, ce vendredi, par le juge d’instruction du tribunal de Sidi M’hamed à Alger.

Un 20e vendredi de manifestations pour un changement de régime. Mais aussi en vue de peser dans la balance de la transition.

Mardi prochain, le 9 juillet, le mandat du président par intérim prendra fin en Algérie.

Et il faudra inventer une solution, puisque la Constitution n’en prévoit pas.

Cette solution, les manifestants veulent en faire partie.

Ils considèrent que seul le nombre de personnes dans la rue ce vendredi 5 juillet leur permettra d’obtenir plus de concessions de la part des autorités.

Car l’armée s’accroche, depuis le début, à l’organisation de l’élection présidentielle le plus rapidement possible.

Alors que depuis la démission le 2 avril du président Abdelaziz Bouteflika sous la pression de la rue et de l’armée, le mouvement de contestation refuse que le système en place organise la présidentielle, et réclame au préalable le départ de tous les anciens soutiens d’A. Bouteflika, resté près de 20 ans au pouvoir.

Un mouvement de « dégagisme » qui ne doit épargner ni A. Bensalah, actuel le président par intérim, ni le puissant A. Gaid Salah.

Samedi, des partis politiques, des représentants de la société civile et des personnalités nationales doivent tenir une réunion intitulée « assises nationales du dialogue ». Une initiative qui tente de mettre en place des mécanismes pour sortir de la crise politico-institutionnelle et aller, dans des délais raisonnables, vers une présidentielle démocratique.