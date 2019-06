En marge des manifestations qui secouent l’Algérie, on dénonce le système et ses symboles. Mais aussi les « Zouaves », ceux parmi les responsables algériens qui ont choisi de se couler une retraite paisible loin des Aurès et plus proche encore des… Pyrénées.

Si des sites à la confidentialité plus ou moins probante ont souligné récemment que près de 50.000 responsables algériens jouissent de la nationalité française, le plus choquant est que la majorité d’entre eux possèdent d’énormes biens dans le pays d’accueil.

Plusieurs généraux et autres ministres, sans oublier les walis sont ainsi affublés du titre peu honorifique de « zouaves ».

Pour avoir un ordre de grandeur, sur les 700 ministres ayant assumé jusqu’à aujourd’hui leurs mandats en Algérie, 500 sont nourris et blanchis en France.

On signale par ailleurs que l’armée algérienne n’échappe pas à ce phénomène des plus pernicieux.

Et si le poisson pourrit par la tête, que peut-on dire de l’actuel chef d’état-major qui, par les temps qui courent, tient la vedette en Algérie ?

On reproche à Ahmed Gaid Salah de posséder une ferme à Arles.

Mais ce n’est pas tout. Son fils Boumediene, surnommé Dido, a choisi, lui, de s’exiler à Marseille…Pour gérer la fortune à la tête de laquelle trône son père.

Et là, la somme dite et redite est pour le moins rondelette puisqu’elle est évaluée à 40 milliards de dollars US, et non de dinars algériens.

On comprend dès lors pourquoi la communauté algérienne à l’étranger a décidé de réagir pour appuyer le hirak.

En lançant des coordinations chargées de débusquer les avoirs accumulés illégalement par les anciens apparatchiks du système et placés dans les banques européennes et/ou dans l’immobilier.

La Suisse a réagi favorablement à une requête pour geler les avoirs des Bouteflika qui dorment dans ses coffres.

Qu’en sera-t-il des autres pays destinataires d’avoirs détournés en devises fortes?

Si les pays européens figurent en bonne place dans ce gros travail de « détournements », les Emirats arabes unis figurent aussi dans le palmarès des paradis choisis par les « zouaves ».