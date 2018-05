L’Arabie Saoudite en veut à l’Iran: Al-Joubeir menace Téhéran de représailles militaires

Accusant l’Iran de livraisons de missiles aux rebelles yéménites, le chef de la diplomatie saoudienne a déclaré à l’antenne de CNN que Riyad évitait certes toute confrontation directe avec la République islamique, mais que le comportement de Téhéran ne pouvait plus perdurer.

Le chef de la diplomatie saoudienne Adel al-Joubeir a fait comprendre, à l’antenne de la chaîne CNN, que son pays n’excluait pas une offensive militaire contre l’Iran, la République islamique livrant, selon lui, des missiles aux rebelles houthis.

Estimant que les actions que l’Arabie saoudite attribue à Téhéran sont «inacceptables» et contraires aux résolutions de l’Onu, il affirme que les Iraniens doivent en répondre. «Nous trouverons un moment et un moyen opportun pour y riposter», a-t-il déclaré lors de l’interview.

À la question visant à savoir si Riyad pouvait avoir recours à la force, il a répondu: «Nous tentons à tout prix d’éviter une action militaire directe contre l’Iran, toutefois un tel comportement ne peut pas perdurer».

Riyad a par ailleurs prévenu mercredi 9 mai qu’elle développerait son propre arsenal nucléaire si l’Iran s’y employait de son côté, au lendemain du retrait américain de l’accord sur le nucléaire iranien, des menaces qui exacerbent les fortes tensions dans la région. Mardi 8 mai, le président américain avait annoncé le retrait de son pays de l’accord signé en 2015 en vertu duquel l’Iran a accepté de brider son programme nucléaire en s’engageant à ne jamais chercher à obtenir la bombe atomique en échange de la levée d’une partie des sanctions internationales.

Principale rivale de l’Iran au Moyen-Orient, l’Arabie saoudite a immédiatement applaudi la décision de Donald Trump, rivalisant en cela avec Tel-Aviv. Interrogé par la chaîne CNN sur l’éventualité que Riyad « construise sa propre bombe » si Téhéran reprenait son programme nucléaire, le ministre saoudien des Affaires étrangères A. al-Joubeir a déclaré : « Si l’Iran se dote d’une capacité nucléaire, nous ferons tout notre possible pour faire de même. »

En mars, le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane avait averti que si Téhéran se dotait de l’arme nucléaire, son pays ferait de même. L’Arabie saoudite et l’Iran sont à couteaux tirés depuis des années, les deux pays soutenant notamment des camps opposés en Syrie, au Liban et au Yémen. Le ministère saoudien des Affaires étrangères a accusé mercredi Téhéran de « tirer profit des revenus générés par la levée des sanctions pour déstabiliser la région ».

À l’instar de l’Arabie saoudite, d’autres pays du Golfe comme les Émirats arabes unis et Bahreïn ont salué la décision de Donald Trump. Le Sultanat d’Oman, qui a abrité les premiers contacts secrets ayant abouti à l’accord nucléaire de 2015, a réagi avec prudence. « L’option de la confrontation n’est dans l’intérêt de personne », a souligné le ministère des Affaires étrangères du sultanat, qui a toujours entretenu de bons rapports avec l’Iran. Le Qatar et le Koweït ont également réagi prudemment. « La priorité » doit être d’empêcher « une course aux armements nucléaires », a déclaré le ministère des Affaires étrangères du Qatar, pays dont le rapprochement avec l’Iran a motivé en partie une grave crise qui l’oppose depuis près d’un an à ses voisins du Golfe. Le Koweït a dit respecter la position américaine « à partir du moment où l’objectif est d’assurer la stabilité » du Moyen-Orient.