L’armée charge les manifestants à Khartoum: L’ordre en kaki tenté par la solution du pire

« Une tentative du Conseil militaire de disperser le « sit-in » par la force est en cours », a déclaré dans un communiqué, ce lundi 3 juin, l’Association des professionnels soudanais (SPA), acteur majeur de la contestation.

Des coups de feu ont été entendus dans le centre de la capitale soudanaise.

On dénombre pas moins de 9 morts et un milliers de blessés dont certains gravement atteints par balles.

De nombreuses scènes de chaos ce matin.

Et les forces de sécurité positionnées sur plusieurs axes ont pénétré à l’intérieur du sit-in. L’opération a été menée principalement par les RPF (Regional protection force), la milice paramilitaire de Mohammed Hamdan Dagalo, surnommé Hemetti, le numéro 2 de la junte.

Le porte-parole du Conseil militaire a déclaré que les forces soudanaises n’avaient pas dispersé le sit-in lui-même, mais avaient visé une zone voisine devenue une menace pour les citoyens.

Pourtant, c’est clairement le cœur de la révolution, ce campement de fortune où vivent des milliers de Soudanais en attendant un pouvoir civil, qui a bien été visé.

Les soldats ont tiré à balles réelles sur les manifestants, les ont frappés à coup de bâtons provoquant la panique.

Des flaques de sang jonchaient le sol. Des tentes ont été incendiées tandis que les protestataires fuyaient en courant, ramassant au passage les victimes et les transportant dans les hôpitaux de campagne ouverts en plusieurs endroits du sit-in.

Selon la contestation, les lieux ont été totalement évacués.

Face à la répression sanglante, l’Association des professionnels soudanais (APS) a demandé à plusieurs ONG comme Médecins sans frontières (MSF), le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) de venir en aide aux médecins du sit-in submergé.

Le Comité des médecins parle de 9 morts, une source médicale du sit-in parle de 14 morts. Les soldats ont également, selon des sources médicales, tiré à l’intérieur d’au moins un établissement de santé.

L’Association a aussi demandé aux gens de bloquer les routes, les ponts, de protéger la révolution, pacifiquement, et ce dans tout le pays et aussi de se mettre en grève générale.

L’aviation civile a été une des premières corporations à suivre le mouvement.

Le trafic aérien est donc très perturbé ce matin à l’aéroport.

Le Conseil militaire sera tenu pour responsable, a indiqué l’APS, qui appelle à une campagne de désobéissance civile.

Des habitants ont dressé des barricades en divers endroits de Khartoum, paralysant certaines zones, complètement désertes d’ailleurs avec les magasins fermés. Khartoum est devenue une ville fantôme.

Cela fait plusieurs jours qu’on pressentait une telle attaque.

Il y a eu plusieurs fusillades la semaine dernière, notamment dans le quartier de Nile Street, faisant au moins trois morts et des dizaines de blessés.

Les chefs du Conseil militaire avaient déclaré que le sit-in était devenu un danger pour le pays.

Ces opérations sont menées par les Forces de soutien rapide (FSR).

Il s’agit d’une milice paramilitaire intégrée à l’armée. Elle compterait plusieurs dizaines de milliers d’hommes. On parle de 40 000.

Les FSR sont formées par un agrégat de gardes-frontières, de groupes armés divers, notamment les Janjawid qui ont commis de multiples crimes dans la région du Darfour.

A leur création, en 2013, les FSR avaient justement reçu le mandat d’éliminer les rebelles du Darfour.

Elles ont mené des opérations de contre-insurrection en 2014 et 2015 et perpétrant des massacres, viols, pillages et destructions.

A la tête de cette force, on trouve Mohammed Hamdan Dagalo, aussi surnommé Hemetti. C’est un ancien officier des frontières, qui a fait partie des Janjawid et qui est aujourd’hui le numéro 2 de la junte au pouvoir.