L’armée syrienne attaque un convoi turc: Ankara souffle le chaud et le froid

La ligne directe entre les diplomaties turque et russe est à la surchauffe. Quatre soldats turcs ont été tués et neuf autres blessés ce lundi 3 février par des tirs d’artillerie syriens dans la région d’Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie.

C’est ce qu’a annoncé le ministère turc de la Défense, qui précise que l’armée turque a répliqué et «détruit plusieurs cibles».

Le Président turc se fait plus menaçant au risque de conduire à un affrontement direct avec la Syrie soutenue par la Russie et l’Iran.

Le scénario contre lequel beaucoup mettaient en garde depuis des mois, à savoir une confrontation directe entre les soldats turcs déployés à Idleb et les forces syriennes lancées depuis avril 2019 dans une vaste offensive pour reconquérir cette province, serait-il en voie d’être concrétisé ?

Tout porte à le croire au regard de la tension qui prévaut dans le gouvernorat d’Idlib où l’armée syrienne semble plus déterminée à en venir à bout d’une rébellion djihadiste.

Déjà, trois points de contrôle établis par l’armée turque en territoire syrien sont complètement cernés à la faveur de l’avancée de l’armée arabe syrienne.

En tout cas, le ministère turc de la Défense affirme ce lundi que ses soldats ont été la cible de tirs d’artillerie des forces syriennes alors même que leur position avait été communiquée en amont. Sans indiquer où l’affrontement a eu lieu, le communiqué précise que ces soldats avaient été envoyés «en renfort».

Depuis un accord russo-turc de septembre 2018, l’armée turque est en effet présente à Idleb sur 12 postes dits «d’observation».

Malgré les pressions de Moscou, Ankara refuse d’évacuer ces postes.

La semaine dernière, le président Recep Tayyip Erdogan avait accusé la Russie de ne pas respecter les accords sur Idleb et avait menacé d’y lancer une opération si les bombardements se poursuivaient. Pour ce faire, il a envoyé des renforts vers la Syrie.

Ankara annonce avoir répliqué aux tirs visant ses soldats.

Sur son compte Twitter, le porte-parole du président Erdogan, Ibrahim Kalin, va plus loin, affirmant que «le sang de nos soldats ne restera pas au sol, les responsables rendront des comptes».

En face, le ministère russe de la Défense a nié les informations d’Ankara selon lesquelles les chasseurs turcs F-16 avaient effectué des frappes contre l’armée syrienne à Idlib ce 3 février, tuant entre «30 et 35» militaires.

«Les avions des forces aériennes de la Turquie n’ont pas violé la frontière syrienne, les frappes contre les positions des forces syriennes n’ont pas été signalées», a annoncé le document.

La Défense a ajouté que l’espace aérien au-dessus de la zone de désescalade d’Idlib est surveillé en permanence par les Forces aérospatiales russes.

Plus tôt dans la journée, Recep Tayyip Erdogan avait annoncé qu’entre «30 et 35» soldats syriens avaient été tués lors des frappes effectuées par des chasseurs F-16 turcs et des tirs d’artillerie à Idlib le 3 février.

Selon lui, la Turquie avait riposté après que quatre de ses soldats ont été tués et neuf autres blessés à Idlib par des tirs d’artillerie de l’armée syrienne.

Par la suite, le bilan s’est alourdi à six morts.

D’après un communiqué du ministère turc de la Défense cité par l’agence Anadolu, Ankara a envoyé des militaires en renfort dans la région pour éviter l’escalade à Idlib.

Le ministère a affirmé que leur déploiement avait été arrangé à l’avance. Mais en dépit de ce fait, ils ont été ciblés par des tirs d’artillerie en provenance de l’armée syrienne, précise le communiqué.

Lors des négociations à Astana en mai 2017, quatre zones de désescalade en Syrie ont été convenues, dont Idlib qui reste hors du contrôle des autorités syriennes contrairement aux trois autres.

Les troupes gouvernementales syriennes ont intensifié ces dernières semaines leurs attaques contre Idlib. Elles sont parvenues à prendre le contrôle de dizaines de sites, dont Maarat Al-Nouman, ville stratégique dans le sud du gouvernorat. Elle abritait un avant-poste des radicaux du Front al-Nosra.

Dimanche 2 février, un quartier général souterrain du groupe terroriste Front al-Nosra a été découvert par l’armée syrienne au cours d’une opération menée dans le gouvernorat d’Idlib.

Le bunker, installé dans une falaise rocheuse, abritait également un atelier de fabrication d’explosifs, selon l’agence Sana.

L’agence indique que le QG, installé dans une falaise rocheuse, était doté d’un système de ventilation permettant aux djihadistes d’y rester pendant longtemps.

Le bunker abritait également un atelier de fabrication d’engins explosifs et d’obus, ainsi qu’un réseau de tunnels équipés d’éclairage électrique.

Après la récupération de Maarat Al-Nouman le 28 janvier, l’armée arabe syrienne est toujours à l’offensive dans le gouvernorat d’Idlib, et marche résolument sur la ville de Saraqeb située à proximité de la route reliant Lattaquié et Alep.

Dimanche 2 février, les forces gouvernementales ont libéré les villages d’Inqarati, de Kafrbatikh et de Kafrdadikh.

Sana indique que les terroristes battent en retraite en direction de la frontière turque.

Ils évacuent leurs parents de Saraqeb en se rendant compte que la ville sera bientôt reprise.

En septembre 2018, la Russie et la Turquie ont signé à Sotchi un accord sur la mise en place d’une zone démilitarisée à Idlib où se trouvait plus d’une dizaine de groupes armés comptant au total quelque 30.000 membres.

Les plus importants d’entre eux sont le Front national de libération fondé par la fusion de onze groupes de l’Armée syrienne libre et le Front al-Nosra.

Le 26 janvier 2020, l’armée gouvernementale syrienne a engagé une offensive à l’ouest d’Alep suite aux bombardements quotidiens par les terroristes des quartiers résidentiels de la ville, ceux-ci ayant tué plusieurs dizaines de civils.

Trois jours plus tard, l’armée syrienne a libéré la ville de Maarat Al-Nouman qui se trouvait sous le contrôle des djihadistes depuis 2012.

La Russie et la Syrie ont plus d’une fois déclaré que l’instabilité dans la région tenait aux actions des terroristes.

Après la débâcle des radicaux dans la zone de désescalade d’Idlib, l’armée syrienne a mis la main dur une grande quantités d’armements, y compris de fabrication occidentale, a annoncé vendredi 31 janvier lors d’un point de presse Youri Borenkov, chef du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie. Précisant que les troupes gouvernementales syriennes ont saisi ou détruit 11 chars, 19 véhicules blindés de transport de troupes et véhicules de combat d’infanterie, ainsi que 62 camionnettes avec des armes de gros calibre installées dessus.

Les forces syriennes ont aussi saisi neuf automobiles piégées, quatre lance-roquettes multiples, 38 canons d’artillerie de campagne de divers calibres et quatre drones.