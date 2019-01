L’armée syrienne cible Al-Nosra: Des coups mortels en attendant le nettoyage d’Idlib

Les forces gouvernementales syriennes ont repoussé une attaque du Front al-Nosra, filiale locale d’Al-Qaida, dans le nord de la province de Hama, rapporte mardi l’agence SANA.

Les forces gouvernementales ont éliminé la majeure partie des extrémistes, alors que les restes du groupe ont fui vers la région voisine d’Idlib.

Selon l’agence, les terroristes ont tenté de s’emparer des positions de l’armée dans la région de Wadi Daourat, près de la zone démilitarisée dans le nord-ouest du pays. Une autre attaque des radicaux a eu lieu à 30 kilomètres au nord de Hama. En réponse, l’artillerie syrienne a attaqué les positions de formations armées près de la localité de Morik.



Le journal syrien Al-Watan note pour sa part que les provocations du Front al-Nosra et de ses alliés se sont intensifiées après que les terroristes ont pris le contrôle de plusieurs avant-postes tenus par l’opposition armée syrienne dans le sud d’Idlib. Les terroristes assiègent aujourd’hui la ville d’Ariha et bloquent la route stratégique Lattaquié — Idlib — Alep. Ils ont en outre lancé une offensive sur la ville de Maaret al-Naaman.

Auparavant, les radicaux du Front al-Nosra avaient pris le contrôle des villes d’Atarib et de Darat Izza à l’ouest d’Alep, abandonnées par les islamistes d’Ahrar Al-Cham et du Mouvement Nour al-Din al-Zenki.

La télévision syrienne a aussi rapporté que l’armée syrienne a éliminé un groupe armé du Parti islamique du Turkestan dans le nord de la province de Hama (ouest de la Syrie. Des détachements de l’armée syrienne ont porté des frappes concentrées sur les positions et les sites renforcés des groupes terroristes en représailles aux violations de l’accord sur la zone démilitarisée d’Idlib.

D’après les mêmes informations, l’armée syrienne a infligé de lourdes pertes humaines aux terroristes, leurs positions, armes, munitions et matériels ont été détruits.

À la suite d’une réunion entre les Présidents Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan, tenue à Sotchi le 17 septembre dernier, les ministres de la Défense des deux pays ont signé un mémorandum sur la stabilisation dans la zone de désescalade d’Idlib et ont convenu de créer une zone démilitarisée dans cette province syrienne. Or depuis quelques jours, d’intenses combats opposent plusieurs groupes djihadistes dans la zone d’Idlib, depuis que les Américains ont annoncé leur retrait de Syrie.

Après avoir pris d’assaut la ville d’Atarib, à l’ouest d’Alep, les terroristes de Hayat Tahrir al-Cham (ancien Front al-Nosra) cherchent à prendre le contrôle de la route reliant Alep et Lattaquié. Il ont posé aux combattants d’Ahrar al-Cham et de Suqour al-Cham qui s’y trouvent l’ultimatum de quitter la ville dans les 48 heures, signale le quotidien Al-Watan.

En cas de prise de la ville, les terroristes contrôleront ainsi une partie considérable de la route entre Alep et Lattaquié, précise le journal. Dans le même temps, des djihadistes ont encerclé la ville de Maarat al-Nouman dans le gouvernorat d’Idlib.

Dimanche, Hayat Tahrir al-Cham avait fait main basse sur la localité d’Atarib, principal avant-poste de l’opposition dans l’ouest de la province d’Alep, situé sur la route menant au point de contrôle Bab al-Hawa, à la frontière avec la Turquie. Les djihadistes ont bloqué toutes les voies et passages reliant l’ouest au nord du gouvernorat afin d’empêcher l’arrivée de renforts pour les combattants de l’opposition.