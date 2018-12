L’armée syrienne riposte aux insurgés: La bataille d’Idlib en instance ?

L’armée syrienne a bloqué, dimanche, l’offensive lancée par des radicaux qui ont essayé de pénétrer dans la zone démilitarisée d’Idlib en les forçant à battre en retraite après avoir essuyé des pertes lors d’une confrontation, indique l’agence Sana. Ainsi, les troupes gouvernementales ont empêché cette vague de terroristes de prendre le contrôle de leurs positions dans le sud-est du gouvernorat d’Idlib. Les assaillants ont été repoussés sur la ligne Sukeik-al-Taman’aa- Khwin, au sud de la ville d’Idlib, soit à 320 km au nord de Damas.



«L’artillerie syrienne a ouvert le feu contre les terroristes qui avaient pénétré dans les régions protégées par les forces gouvernementales dans le nord du gouvernorat de Hama. Leurs bandes ont été repérées sur la ligne Lahaya-Tal Bzam et dans la région montagneuse de Dahret-al-Nhaylah. Les frappes d’artillerie ont causé des pertes à l’ennemi», a indiqué Sana. Les militaires syriens ont détruit des bases de radicaux à al-Mashik, à Tal-Wassit et à Ziyarah.

Le groupe terroriste Front al-Nosra et d’autres groupes radicaux composés principalement de mercenaires avaient précédemment rejeté la proposition d’Ankara de quitter la ligne de contact dans les gouvernorats d’Idlib, d’Alep, de Lattaquié et de Hama. Cette région située dans le nord de la Syrie doit abriter une zone démilitariésée large de 10 à 15 km conformément aux ententes intervenues entre les Présidents russe et turc, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan, le 17 septembre 2018 à Sotchi, en Russie.

En parallèle, l’armée syrienne a repris position dans la zone kurde près d’Afrine avec le concours de la police militaire russe. Un retour dans une zone où la tension est à son summum depuis que le Président Donald Trump a décidé de rappeler la troupe déployée en Syrie. Au profit des troupes turques qui menacent d’endiguer et les Kurdes et Daech de la région qui s’étend à l’Est de l’Euphrate.

On signalera que le ministre turc des Affaires étrangères envisage de se rendre en Russie pour discuter du retrait attendu des troupes US de Syrie. Auparavant, le Président turc avait invité Donald Trump à se rendre en Turquie pour les mêmes fins. Et annoncé une rencontre avec le Président Vladimir Poutine dont l’agenda ne comporte aucune date ad hoc. Ibrahim Kalin, porte-parole du Président turc a précisé qu’une délégation américaine est attendue cette semaine en Turquie afin de discuter du retrait des troupes américaines de Syrie alors que la Maison-Blanche a, quant à elle, indiqué que ce déplacement n’était pas encore programmé.

Dans une interview accordée à la chaîne NTV, le chef de la diplomatie turque Mevlüt Çavuşoğlu a annoncé sa décision de se rendre en Russie en vue de mener des négociations sur le retrait attendu des troupes américaines déployées en Syrie. «J’envisage de visiter la Russie et d’y discuter du retrait des troupes américaines et du règlement politique en Syrie», a souligné le ministre des Affaires étrangères.

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, s’est exprimé Lundi, dans une interview accordée à Sputnik au sujet de l’annonce de Washington de son retrait de Syrie, le chef de la diplomatie russe avait rappelé la difficulté qu’une telle initiative charrie dans son sillage. «Il ne sera pas facile de résoudre le problème de la présence armée illégale des États-Unis sur le territoire syrien», a annoncé Serguei Lavrov. A ses yeux, «Washington crée constamment de nouvelles conditions qui violent la souveraineté, l’indépendance, l’unité et l’intégrité territoriale de la Syrie, alors même que ces principes sont inscrits dans les principales résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies». S. Lavrov a toutefois ajouté qu’il fallait attendre pour juger de «ce qu’il adviendra du « départ » des États-Unis de la Syrie annoncé par le Président Trump».

Le 19 décembre, le locataire de la Maison Blanche avait pris ses alliés de court en annonçant que les États-Unis avaient écrasé Daech en Syrie, notant que la lutte contre ce groupe terroriste était la seule raison de la présence des militaires américains dans le pays. La Maison-Blanche a plus tard publié une déclaration annonçant que les États-Unis avaient commencé à retirer leurs troupes de Syrie. Paris, Londres et Berlin ont fait la fine bouche face à l’annonce du retrait US de Syrie. On signalera que la France qui a reproché aux USA de faire « cavalier seul » a annoncé maintenir sa présence en Syrie. Une présence critiquée par Ankara. Le chef de la diplomatie turc a averti qu’il n’était «pas bénéfique» pour la France de rester en Syrie à «protéger» la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG) après le retrait américain. «Il ne sera bénéfique pour personne que la France reste en Syrie pour protéger les YPG», a déclaré M. Cavusoglu, cité par l’agence étatique Anadolu.