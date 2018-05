L’armée syrienne s’acharne à liquider Daech près de Damas: Homs libérée des djihadistes

Le dernier groupe de radicaux et membres de leurs familles ont quitté la banlieue sud de la capitale syrienne en direction du nord du pays, apprend-on de l’agence Sana. «Les localités de Yalda, de Babila et de Beit Sahem ont été complètement libérées des terroristes après le départ des derniers commandos inconciliables et de membres de leurs familles pour le nord de la Syrie», indique l’agence.

Une opération visant à éradiquer des terroristes de Daech se poursuit dans le sud de la capitale syrienne près des localités citées. Des combats acharnés sont en cours dans le camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk et dans l’agglomération voisine d’Al-Hajar al-Aswad.

En parallèle, force est de souligner que des centaines de radicaux ont abandonné leurs positions et ont remis leurs armes lourdes et leurs véhicules blindés dans la province de Homs, selon un porte-parole du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie.

Dans la ville syrienne de Tell Bisa, relevant de la province de Homs, des centaines d’extrémistes ont remis leurs armes lourdes et véhicules blindés aux autorités Bien que ces équipements soient anciens, ils sont opérationnels et ont récemment participé aux combats.

Le porte-parole du Centre russe a ajouté que les radicaux ont également rendu des fusils d’assaut, des mitrailleuses et un camion chargé de munitions de fabrication occidentale.

Aussitôt après, les radicaux ont été évacués de la province à bord d’autobus et les excavatrices de l’armée syrienne ont détruit les fortifications érigées entre les positions des extrémistes et l’armée gouvernementale.