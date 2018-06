L’ASMEX tient son AGO: Un bilan et de nouvelles perspectives

Les membres de l’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX) se sont réunis le 26 Juin 2018 à Casablanca pour l’Assemblée Générale Ordinaire de l’association. Sous la présidence de Hassan Sentissi El Idrissi, les membres du Comité Stratégique ont présenté les réalisations de l’année 2017 à travers le Rapport Moral qui a analysé l’évolution de l’exportation nationale dans un environnement international et régional difficiles. Les membres ont passé ensuite en revue le Rapport moral contenant les principaux dossiers sur lesquels l’Association s’est penchée au cours de l’exercice 2017 et le premier semestre de l’année 2018 ainsi que les chantiers prévus pour l’exercice à venir en vue d’améliorer les services à rendre à la communauté des exportateurs. L’Assemblée a suivi la présentation des perspectives pour le deuxième semestre de l’année 2018 et l’année 2019. Celles-ci concernent notamment le renforcement du positionnement du Maroc sur le business halal à travers la sensibilisation des entreprises pour se certifier halal et la promotion des produits halal Maroc dans les grandes manifestations mondiales dédiées à cette niche. Il s’agira aussi de l’homologation du label Halal auprès des grands pays consommateurs. Les membres du comité ont également insisté sur la proximité régionale avec les exportateurs pour accompagner ceux ayant un potentiel exportable dans leur développement à l’international, la poursuite des réflexions sur l’amélioration de l’ensemble des aspects de compétitivité à travers la proposition de solutions optimisées pour le développement des flux d’exportations, le développement des compétences des entreprises exportatrices pour relever les défis des marchés internationaux de la concurrence exacerbée, l’orientation de la promotion sur des actions à haute valeur ajoutée pour les exportateurs et des marchés de niches, et enfin l’élaboration d’une étude ayant pour objet d’identifier, recenser et promouvoir l’offre exportable nationale. Après un large débat, le rapport moral, financier, celui du Commissaire aux comptes ainsi que les perspectives ont été approuvés à l’unanimité des membres présents et représentés. Dans ce sens le Conseil d’Administration et le Bureau Exécutif ont reçu quitus plein, entier et sans réserves, pour leur gestion.

