L’Autriche pilote l’Europe: La migration comme point de fixation

Le chancelier autrichien Sebastian Kurz a présenté mardi 3 juillet devant le Parlement européen de Strasbourg les priorités de la présidence tournante de l’Union européenne (UE). L’Autriche a pris le relais de la Bulgarie pour six mois. Pour le chef du gouvernement conservateur et ses alliés d’extrême droite du FPÖ, la question migratoire figure, sans surprise, en tête de l’agenda.

La protection des frontières extérieures sera l’une des priorités de la présidence autrichienne, a répété à plusieurs reprises le jeune chancelier dans l’hémicycle strasbourgeois, ce mardi. « J’en suis convaincu : nous devons tout faire pour qu’il n’y ait plus de frontières au sein de l’Union européenne, mais pour cela, il faut d’abord des frontières extérieures opérationnelles », a déclaré Sebastian Kurz alors que l’Autriche prend la tête de la présidence tournante de l’UE pour six mois.« Je suis très satisfait des décisions du Conseil européen de la semaine dernière. Je crois qu’on a passé un palier important. On ne se concentre plus seulement sur la répartition des migrants mais aussi sur la protection des frontières et les plateformes à l’extérieur de l’Union européenne », a poursuivi le jeune chancelier autrichien.

Les décisions prises par le Conseil sont loin de bénéficier de l’assentiment du parlement européen. « C’est extrêmement grave qu’il n’y ait pas eu de la part des autres chefs d’Etat et de gouvernement une autre musique pour dire : « Nous ne sommes pas d’accord avec son point de vue », déplore Christine Revault d’Allones, leader des socialistes français au Parlement européen. C’est un discours qui rejette l’étranger, qui veut fermer les frontières, et c’est considéré comme normal. » Toujours dans l’objectif de freiner les flux migratoires, Sebastian Kurz a aussi plaidé pour une meilleure coopération avec l’Afrique.