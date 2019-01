Le charme Doukkali inopérant: Les médecins durcissent leur mobilisation

Les médecins du secteur public ont décidé de faire grève pendant deux semaines, à partir du lundi 4 février. Leur syndicat indépendant annonce que les hôpitaux seront paralysés durant toute cette période, sauf pour les cas d’urgence absolue.



Le syndicat indépendant des médecins du secteur public (SIMSP) déclare avoir initié ce mouvement de protestation inédit pour répondre à l’inertie du gouvernement face à l’agonie de la santé publique. Il accuse l’Exécutif de n’être pas intervenu, dans le cadre de sa responsabilité politique et constitutionnelle, pour sauver ce secteur d’une crise cardiaque imminente.

Le syndicat exige que des conditions scientifiques pour la pratique de la médecine et de la stérilisation soient garanties dans les établissements hospitaliers et les blocs opératoires à partir, du lundi 4 février. Dès lors, exception faite des cas d’urgence, les blocs opératoires des hôpitaux seront paralysés si les conditions précitées ne sont pas réunies.