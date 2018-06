Le chef de la diplomatie tunisienne à Tripoli: Accompagner la difficile transition libyenne…

Khemaies Jhinaoui est arrivé ce lundi à Tripoli dans une visite éclair. Dès son arrivée, le chef de la diplomatie tunisienne a eu des entretiens avec son homologue libyen, Mohamed Tahar Siala, avant d’être reçu par le président conseil d’Etat, Faiez al Sarraj. Impactée par l’instabilité qui a court en Libye, la Tunisie entend ainsi faire entendre sa voix auprès des responsables libyens en panne de transition. A signaler que ce déplacement impromptu est intervenu au lendemain de la conférence de Paris sur la Libye, convoquée par le président Macron et au moment même Ghassan Salamé, le chef de la mission des Nations unies pour la Libye, entend faire aboutir le plan de sortie de crise qui fixe un délai (décembre prochain) pour la tenue des élections législatives et présidentielles. En tout cas, K. Jhinaoui a emprunté, pour ce déplacement de quelques heures, l’avion spécial de l’ONU qui assure la navette quotidienne entre Tunis et Tripoli.

A signaler aussi que le déplacement du chef de la diplomatie tunisienne coïncide avec la réouverture, il y a deux mois du consulat général de Tunisie à Tripoli, en attendant la réouverture de l’ambassade.

C’est la première visite du ministre des Affaires étrangères à Tripoli depuis deux ans. La dernière visite remonte au 6 mai 2016 lorsqu’il y avait accompagné le chef du gouvernement, Habib Essid.