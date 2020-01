Le Coronavirus sévit toujours en Chine: L’OMS envoie ses experts sur le terrain

Les chiffres de l’épidémie en provenance de Chine donnent le tournis. Le bilan des morts liées au nouveau coronavirus est monté à 170 en Chine, avec plus de 1 700 nouveaux cas de contamination enregistrés dans le pays, a annoncé jeudi le gouvernement de Pékin.

Parmi les nouveaux décès constatés, 37 l’ont été dans la région du Hubei, dont la capitale est la ville de Wuhan, épicentre de l’épidémie, et le 38ème dans la province de Sichuan (sud-ouest du pays).

Les autorités russes ont réagi en décidant de fermer les 4 250 kilomètres de frontières avec la Chine.

Moscou n’a pas apporté dans l’immédiat de détails du calendrier ni n’a précisé si cette fermeture de la frontière concernait aussi les ports.

Le ministère russe des Affaires étrangères a de son côté annoncé dans un communiqué suspendre dès jeudi la délivrance de visas électroniques aux Chinois aux points de passage en Extrême-Orient, dans l’enclave européenne de Kaliningrad et dans la très touristique deuxième ville du pays, Saint-Pétersbourg.

Face à la presse, le directeur général de l’OMS, Tedros Ghebreyesus, s’est dit très impressionné par la réponse massive apportée par Pékin face au virus. Mesures non seulement bonnes pour la Chine, mais aussi pour le monde a-t-il déclaré.

L’OMS qui a obtenu le feu vert de Pékin pour l’envoi sur le terrain d’une équipe internationale d’experts.

En attendant, la propagation du virus persiste et le bilan s’alourdit au fil des heures. Il y a un potentiel pour une épidémie bien plus grande, prévient l’OMS qui s’inquiète aussi des cas de transmissions humaines enregistrées en dehors de Chine.

Le comité d’urgence de l’OMS devait se réunir à nouveau ce jeudi pour décider s’il recommande de lancer une alerte sanitaire de portée mondiale.

Il y a eu également 1 032 nouveaux cas d’infection dans le Hubei, et quelque 700 ailleurs en Chine, ont précisé les autorités sanitaires.

Un premier cas a été enregistré au Tibet, a-t-on précisé.

Le bilan des contaminations s’élève à environ 7 700 cas, soit davantage que le nombre – 5 327 – des malades du Sras.

Ce coronavirus avait fait en 2002-2003 un total de 774 morts, dont 349 sur le territoire chinois.

Parallèlement, la liste des pays touchés s’allonge, les derniers en date étant les Émirats arabes unis et la Finlande. «Le monde entier doit être en alerte, le monde entier doit agir», a déclaré mercredi de Genève Michael Ryan, le directeur des programmes d’urgence de l’OMS. «Une transmission interhumaine a été enregistrée dans trois pays en dehors de la Chine», à savoir l’Allemagne, le Vietnam et le Japon.

De leur côté, une vingtaine d’États étrangers ont annoncé environ 80 cas confirmés au total sur leur sol.

Signe du durcissement des mesures de précaution au niveau international, des compagnies aériennes comme British Airways, l’allemande Lufthansa et l’indonésienne Lion Air, qui exploite la plus grande flotte aérienne d’Asie du Sud-Est, ont annoncé la suspension immédiate de tous leurs vols vers la Chine continentale. Et ce, après que plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, l’Allemagne et les États-Unis, y avaient déconseillé tout voyage. Hongkong a de son côté décidé de fermer 6 de ses 14 points de passage terrestre avec le reste de la Chine.

Quant à la Russie, elle va fortement limiter ses liaisons ferroviaires avec ce pays à partir du 31 janvier, ne maintenant en service que la ligne Pékin-Moscou.

Wuhan, où le coronavirus est apparu en décembre, et la quasi-totalité de la province du Hubei, dont elle est la capitale, sont coupées du monde depuis le 23 janvier par les autorités dans l’espoir d’endiguer l’épidémie, un cordon sanitaire qui concerne 56 millions d’habitants et quelques milliers d’étrangers.

Alors que la recherche d’un vaccin – entamée en particulier en Chine et aux États-Unis – devrait prendre des mois, des scientifiques de l’Institut Doherty en Australie ont assuré être parvenus à répliquer en laboratoire le coronavirus, une étape jugée cruciale.

Au-delà du secteur aérien, l’épidémie actuelle de pneumonies virales crée des incertitudes pour l’ensemble des perspectives économiques mondiales, a souligné mercredi le président de la Fed, la banque centrale américaine, Jerome Powell.

Un constat que font également les multinationales, des constructeurs automobiles aux sous-traitants informatiques en passant par l’industrie du luxe.