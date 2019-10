Le député FGD mis à l’index par les islamistes: Retour de l’obscurantisme au triple galop !

Au Maroc, de nombreux islamistes et salafistes s’en sont pris au parlementaire de la gauche démocratique, Omar Balafrej pour avoir proposé de supprimer du projet de code pénal les articles incriminant l’homosexualité, les relations sexuelles extraconjugales et l’adultère.

Une vaste campagne lancée sur les réseaux sociaux cible O. Balfrej, député FGD qui entend briser les tabous qui enferment la société dans un prétendu « conservatisme » de bon aloi. Ainsi, le Conseil supérieur des Oulémas est même incité à engager «une action en justice» à l’encontre du député.

Hespress rapporte que Houcine Aït Said, professeur à l’université Cadi Ayad, considère que la question soulevée par le député FGD « ne constitue pas une priorité » au Maroc, comme « si nous sommes venus à bout du chômage, de la pauvreté, de l’ignorance et des maladies graves et avons réformé la santé, l’enseignement et l’économie et comme si nous nous sommes libérés des contraintes du FMI et qu’il nous reste plus rien à discuter à propos du régime des libertés individuelles et collectives que des questions de la débauche et de la pédérastie ».

Ce membre du Conseil a appelé « les oulémas, les juges, les avocats honorables et les personnalités prudentes de la société civile à dénoncer publiquement ce que propose le parlementaire et à demander à la justice de lui rendre des comptes pour violation de la Constitution et appel public à la débauche ».

Plus radical, Bachir Issam El Marrakchi a jugé pour sa part que les propositions de Balafrej visent l’Islam des Marocains.

Le prétendu cheikh, précise la même source, incite à réagir.

« Musulmans, votre Islam – qui est votre capital – est en danger, ces gens veulent le démolir petit à petit jusqu’à ce qu’il n’en reste plus rien! », lance-t-il sur sa page Facebook. « Comment répondrez-vous, si vous vivrez jusqu’à voir ces vices répandus dans la société, tolérés sans restriction, et que vos enfants et petits-enfants vous demandent: Où étiez-vous? Et comment avez-vous permis cela? », a-t-il ajouté.

Une des figures du salafisme djihadiste, Cheikh Hassan Kettani, en l’occurrence, a déclaré que les amendements proposés par le député de la FGD sont ce qu’il considère « une invitation à la pédérastie » et à « répandre la débauche sur terre ».