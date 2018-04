Le drapeau syrien flotte sur Douma: Damas balance entre victoire et représailles occidentales

Exit Jaich Al-Islam. Le contrôle de « la totalité de la Ghouta orientale » est désormais entre les mains de l’armée arabe syrienne. « Un événement important pour l’histoire de la République arabe de Syrie a eu lieu aujourd’hui [jeudi] : le drapeau du gouvernement syrien a été hissé sur un bâtiment de la ville de Douma, ce qui marque la prise de contrôle de cette localité et par conséquent de la Ghouta orientale dans sa totalité », a déclaré le général russe Iouri Evtouchenko, cité par les agences russes.

Des dizaines de milliers de personnes, combattants de groupes insurgés et leurs familles, ont été évacuées. Et la noria des bus se poursuivait dans la journée avant que la police militaire russe ne s’ébranle à l’intérieur de la plus grande ville de la périphérie de Damas. Mercredi, l’armée russe avait affirmé que la situation dans la Ghouta orientale était « totalement stabilisée » et que son « opération humanitaire » menée avec les forces du régime touchait à sa fin. Comme elle l’avait alors annoncé, la police militaire russe a commencé jeudi à être déployée à Douma, a indiqué l’armée russe : « Elle constitue un garant du respect de l’ordre dans la ville. »

Les derniers combattants rebelles « quittent actuellement Douma», affirmait mercredi le général russe Viktor Posnikhir. « Il n’y a plus aucun tir ou affrontement depuis cinq jours dans la Ghouta orientale. » Trois journalistes russes ont cependant été blessés quand l’autocar dans lequel ils circulaient a été touché par des tirs après un reportage dans cette enclave, avait annoncé plus tard dans la journée le ministère russe de la Défense. Mais jeudi, il a également été annoncé que les derniers rebelles ont finalement remis leurs armes lourdes tandis que leur chef a quitté la zone en direction du nord du pays.

Il y a lieu de rappeler que la reprise de Douma, dernier bastion rebelle dans la Ghouta Orientale, avait été précédée d’un scénario qui a mis en émoi la communauté internationale : l’utilisation des armes chimiques. Sans attendre la moindre vérification, l’hôte de la Maison Blanche tient la Syrie et la Russie pour « responsables » de l’attaque chimique présumée perpétrée samedi 7 avril à Douma, a affirmé, mercredi 11 avril, sa porte-parole après l’annonce par le président américain d’une riposte occidentale imminente. Interrogée sur d’éventuelles frappes militaires contre le régime syrien, Sarah Sanders a aussi affirmé que les discussions étaient toujours en cours. « Toutes les options sont sur la table, la décision finale n’a pas été prise », a-t-elle déclaré.

Le président américain avait déjà évoqué sur Twitter plus tôt dans la matinée « la cruelle attaque chimique en Syrie ». Il a dénoncé à plusieurs reprises l’attaque samedi sur le bastion rebelle de Douma, près de Damas, et a menacé d’y répondre militairement. D. Trump avait notamment condamné, dimanche 8 avril, une « attaque chimique insensée », mettant déjà en garde la Russie. « Le président Poutine, la Russie et l’Iran sont responsables pour leur soutien à l’animal Assad. Il faudra payer le prix fort », avait-il alors affirmé dans un tweet.

Mercredi, Donald Trump a déploré l’état des relations américano-russes, qui n’ont, selon lui, jamais été aussi mauvaises. « Il n’y a pas de raison à cela », a-t-il regretté. « La Russie a besoin qu’on l’aide sur son économie, ce qui devrait être très facile à faire, et nous avons besoin que toutes les nations travaillent ensemble. Arrêtons la course aux armements ! » a encore écrit Donald Trump sur Twitter.

En réponse, Moscou a fait savoir mercredi qu’il ne participait pas à « la twitto-diplomatie » mise en place par Donald Trump et s’est dit favorable à des « approches sérieuses ». « Nous ne participons pas à la twitto-diplomatie. Nous sommes partisans d’approches sérieuses », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cité par les agences russes lui demandant de commenter les derniers messages du président américain. « Nous estimons toujours qu’il est important de ne pas mener d’actions qui pourraient nuire à une situation déjà fragile », a-t-il ajouté. « Nous sommes convaincus que l’utilisation d’armes chimiques à Douma a été inventée, et ne peut être utilisée comme prétexte pour avoir recours à la force », a-t-il prévenu.

Plus tôt mercredi, Dmitri Peskov avait mis en garde contre tout acte en Syrie pouvant « déstabiliser la situation déjà fragile dans la région », après les menaces de frappes des Occidentaux contre le régime de Damas. Jugeant la situation « très tendue », le porte-parole du Kremlin a dit espérer que « toutes les parties vont éviter tout acte qui ne serait en réalité en aucun cas justifié ». Mardi, l’ambassadeur russe au Liban Alexandre Zassypkine s’était fait menaçant sur la chaîne Al-Manar, basée au Liban et gérée par le Hezbollah : « En cas de frappe américaine (…), les missiles seront détruits, de même que les équipements d’où ils ont été lancés. »

La Syrie a qualifié les menaces de frappes américaines d’« escalade dangereuse ». « Nous ne sommes pas étonnés par cette escalade dangereuse en provenance d’un régime comme celui des États-Unis qui a parrainé et parraine encore le terrorisme en Syrie », a indiqué une source du ministère des Affaires étrangères, citée par Sana. La perspective d’une action militaire des Américains, soutenus par la France et probablement le Royaume-Uni, s’inscrit dans un contexte extrêmement difficile entre l’Occident et la Russie. Les relations étant déjà dégradées par l’affaire de l’ex-espion Sergueï Skripal empoisonné par un agent innervant en Angleterre le 4 mars.

Mercredi soir, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a exhorté les cinq membres permanents du Conseil de sécurité à « éviter une situation hors contrôle » en Syrie, réaffirmant sa « grande inquiétude face à l’impasse actuelle ».

L’Organisation internationale sur les armes chimiques (OIAC), organisme dont le mandat est d’enquêter sur une attaque présumée mais pas d’en identifier les responsables, a annoncé mardi l’envoi « sous peu » d’une équipe en Syrie. L’OIAC a été invitée par Damas, qui, comme Moscou, nie toute attaque chimique.