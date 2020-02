Le F-35, fleuron de l’USAF, accumule les défauts: Des problèmes non furtifs…

Le chasseur américain de 5ème génération qui connaît des succès à l’export n’est pas exempt de problèmes. Au-delà des logiciels, le canon qui dote ces chasseurs furtifs est source de soucis. Le Pentagone l’avoue n’en déplaise à l’USAF qui en fait grand cas…

D’après la dernière évaluation du Pentagone, révélée par Bloomberg, le F-35, un des fleurons de la chasse de l’US Army ne serait pas en capacité de viser correctement ses cibles. Un raté qui vient s’ajouter aux 428 milliards de dollars engloutis par ce programme militaire.

Les performances du canon installé sur la version la plus courante du F-35 ont en effet été jugées «inacceptables» par les auteurs du rapport.

L’arme est montée à l’intérieur de l’avion et les tests ont révélé qu’elle était mal alignée. Autre souci à prendre en compte: le boîtier du canon livré par Lockheed Martin se fissure avec le temps. L’USAF a par conséquent limité son usage.

Le programme F-35 devrait dépasser les 1 000 milliards de dollars à la fin de sa vie à cause de multiples modifications de logiciels et de finitions.

Au total, pas moins de 873 défauts logiciels ont été détectés.

Un chiffre en légère baisse par rapport à 2018, où 917 anomalies avaient été mises au jour. Des failles de cybersécurité, révélées dans un précédent rapport, n’ont toujours pas été résolues.

L’US Air Force continue néanmoins de défendre son avion et assure qu’il est le plus à même d’accomplir n’importe quelle mission.

Malgré ces alertes, le carnet de commandes du F-35 continue de grossir.

Le Pentagone en a ajouté 11 en 2016 et 2017 à sa liste, 20 en 2018, 15 en 2019 et de nouveau 20 pour 2020.

À l’étranger, le F-35 semble avoir remporté les suffrages aussi bien au Japon, un gros marché, qu’en Australie et au Royaume Uni.

La Pologne et Singapour ont récemment rejoint le club duquel la Turquie semble, pour le moment, exclue depuis l’acquisition des systèmes russe de défense anti-aérien S-400.

D’ici à septembre, les 490 unités livrées appellent des travaux de modernisation pour assurer leur bon fonctionnement.