Le Maroc partenaire de l’«African Lion»: 5.000 soldats en manœuvres…

Le Maroc, la Tunisie, le Sénégal et l’Espagne accueilleront, du 23 mars au 3 avril, l’édition 2020 des manœuvres militaires «African Lion», annoncent les Forces armées royales sur leur page Facebook.

Ces manœuvres annuelles, dirigées par les forces américaines en Afrique et hébergées par les Forces armées royales marocaines, constituent une occasion commune de se renseigner sur les capacités des forces participantes, indiquent les FAR.

Elles sont également l’occasion de renforcer les partenariats et de mettre en place un test multinational, multidisciplinaire et multifonctionnel de la capacité des combattants à se déployer, combattre et gagner dans un environnement complexe, compétitif et multinational, ajoute la même source.

Près de 5000 militaires venus des Etats-Unis, d’Égypte, du Maroc, de la Mauritanie, du Sénégal, de la Tunisie, de la Belgique, du Canada, de France, d’Allemagne, de l’Italie, d’Espagne, du Royaume-Uni, d’Australie, des Pays-Bas et du Portugal vont se rendre dans différentes régions du Maroc, du Sénégal, de l’Espagne et de la Tunisie pour participer à ces exercices militaires.

Au Maroc, il est prévu un exercice sur l’état de préparation médicale, un exercice à grande échelle avec des tirs réels ainsi que des exercices aériens et maritimes.

L’objectif de «L’African Lion» est de renforcer la coopération entre les Etats-Unis et les pays partenaires et les organisations régionales pour contenir les situations d’instabilités régionales, mener des opérations de paix, combattre les organisations extrémistes violentes, maintenir la sécurité et lutter contre les menaces transnationales.