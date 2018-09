Le Maroc prend pied à l’AIEA: Atomes crochus

Le Maroc a été élu membre du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), lors de la 62e session de la Conférence générale de l’Agence qui se tient à Vienne. Le Royaume qui a bénéficié du soutien unanime du groupe africain siègera au pour un mandat de deux ans (2018-2020).

L’ambassadeur et représentant permanent du Royaume auprès de l’AIEA à Vienne, Lotfi Bouchaara affirme que ce mandat sera « au service de l’Afrique et de l’ensemble des Africains ». « Le Maroc ne ménagera pas ses efforts pour promouvoir le dialogue, la négociation et l’action multilatérale au sein du Conseil des gouverneurs dans le domaine du transfert de technologies nucléaires, de la sûreté nucléaire, de la sécurité et de la coopération technique », a-t-il souligné.

Constitué de 35 membres, le Conseil des gouverneurs de l’AIEA a pour mandat d’adopter des décisions relatives au fonctionnement et à la politique de l’agence.